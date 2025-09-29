Esta es la “Fuerza de Protección del ICE” que presentó la fiscal general de EE. UU.: “cargos federales más fuertes”

La fiscal general de Estados UnidoS, Pam Bondi anunció el despliegue de agentes por parte del Departamento de Justicia para proteger las instalaciones del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), en el marco de una “Fuerza Especial de Protección del ICE” destinada a “arrestar a agitadores violentos” y facilitar su procesamiento legal con las imputaciones más graves posibles a nivel nacional.

“El Departamento de Justicia está desplegando agentes para proteger las instalaciones de ICE, arrestar a agitadores violentos in situ y presentar los cargos federales más fuertes posibles”, dijo Bondi en una publicación en la red social X en la que ha prometido que “el Estado de derecho prevalecerá”.

La fiscal añadió como muestra de ello un memorando remitido a los dirigentes del FBI, la DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y los Marshalls (la Policía federal de Estados Unidos) “dejando claro que no se tolerará la violencia contra los agentes federales”.

🚨I just issued a memo to all @TheJusticeDept components making it clear: violence against federal officers will not be tolerated.



The DOJ is deploying agents to protect ICE facilities, arrest violent agitators on the spot, and bring the strongest federal charges possible.



The… pic.twitter.com/7PH2b35fKI — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 29, 2025

La circular traza una supuesta “nueva era de violencia política extrema que es la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar discursos opuestos”, así como “limitar la actividad política, cambiar o dirigir los resultados de las políticas e impedir el funcionamiento de una sociedad democrática”.

“Los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un aumento de más del 1000 por cien en los ataques contra agentes del ICE desde el 21 de enero de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado”, citó Bondi en una lista de ejemplos que incluye ataques a vehículos y concesionarios de Tesla, el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk este septiembre y, anteriormente, los intentos contra Trump.

La fiscal general denunció que mientras el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, humillaban a los agentes de ICE, tildándolos de nazis y policías secretos, más de 200 alborotadores bloquearon el acceso a una de las puertas frente a un centro de procesamiento de ICE en el área de Chicago.

Tres personas resultaron heridas en una instalación de ICE para migrantes, en Dallas Texas tras un ataque armado | Foto: Foto: Tomada de X

En ese contexto, Bondi prometió que su cartera “se mantendrá firme cuando los agentes federales de las fuerzas del orden sean atacados o amenazados por cumplir con su deber”.

También ordenó a las agencias vinculadas al Departamento “que ordenen de inmediato a todos los oficiales y agentes necesarios que defiendan las instalaciones y al personal del ICE cuando y dondequiera que sean atacados, incluso en Portland y Chicago”. Estos agentes, anunció, conformarán una “Fuerza Especial de Protección del ICE”.

“Nuestros funcionarios reprimirán todos los disturbios ilegales y arrestarán a toda persona sospechosa de amenazar o agredir a un agente del orden público federal o de interferir con las operaciones de las fuerzas del orden federales”, dijo Bondi.

Asimismo, ha subrayado que “las prioridades de imputación (...) no se limitan a los delincuentes que sean sorprendidos cometiendo actos de violencia contra las instalaciones y el personal del ICE”, sino que “el Departamento de Justicia arrestará y procesará con todo el rigor de la ley a toda persona que ayude, instigue o conspire para cometer estos delitos, ya sea mediante financiación, coordinación, planificación u otros medios”.

Manifestantes protestan gritando mientras se burlan de los agentes del ICE frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. | Foto: The Washington Post via Getty Im

El anuncio de Bondi se produce en el marco del amplio despliegue de agentes federales en las ciudades de Chicago y Portland, que han seguido a otras como Washington o, anteriormente, Seattle y Los Ángeles, en una agresiva estrategia por implementar las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump.