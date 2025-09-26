Indignación en EE. UU.: video viral muestra cómo agente de ICE agrede a una mujer inmigrante tras la detención de su esposo

Un episodio, calificado como indignante, se registró en plena Corte de Inmigración de Nueva York, involucrando a un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y una mujer inmigrante ecuatoriana con su familia.

En la mañana del jueves 25 de septiembre, Mónica Elizabeth Moret, una ciudadana latinoamericana con un proceso de asilo en EE. UU., fue empujada de forma violenta por un agente de la entidad migratoria.

Moret estaba forcejando para que los oficiales no se llevaran a su esposo, Rubén, quien había sido retenido tras una audiencia migratoria.

This is Donald Trump's America



September 25, 2025.pic.twitter.com/epjZlmJhso — Don Winslow (@donwinslow) September 26, 2025

Mientras la mujer no soltaba a Ruben y sus hijos, un hombre con uniforme le decía “adiós, adiós, Suéltala”. El detenido estaba siendo trasladado a otro sector del recinto después de la tensionante situación.

El momento de la agresión

Después, en medio de la angustia y con lágrimas en su rostro, Moret le pidió a un oficial que la llevara con él.

BREAKING - ICE has relieved from duty this officer who was forced to defend himself against the wife of an illegal who attacked him inside a New York immigration courthouse yesterday after the incident was caught on video. pic.twitter.com/UTpvdY7rVh — Right Angle News Network (@Rightanglenews) September 26, 2025

Tras la insistencia de la mujer y decir en voz alta “allá lo van a matar. Me jalaron el cabello. A ustedes no les importa nada”, el agente en cuestión procedió a coger a la mujer de los brazos agresivamente.

Sin ninguna mediación y solo tras un tajante “adiós”, el sujeto movió unos metros a Moret y la empujó hacia el suelo, causando su caída, con sus hijos presenciando la grave agresión.

I’m Till Eckert, a ProPublica reporter. For the past 2 weeks, I’ve been going to the same NY immigration courthouse.



Nearly every time, I see ICE agents arresting immigrants. Today, a woman was slammed to the ground after begging officials not to take her husband away.



Thread👇 pic.twitter.com/elTzcoskS9 — ProPublica (@propublica) September 26, 2025

En medio de la caótica situación, varios periodistas y cámaras presentes estaban registrando el hecho. Después le prestaron auxilio a la víctima.

En declaraciones posteriores, Moret aseguró que en su país de origen corría peligro, y que en principio no quería ir a Estados Unidos. “Allá, también me pegaron”, enfatizó la ecuatoriana.

El DHS rechazó lo sucedido

El Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Cristi Noem, rechazó el actuar de la gente.

“Nuestros agentes del ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente ha sido apartado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva”, le mencionó la subsecretaria Tricia McLaughlin a Noticias Telemundo.

La mujer fue llevada a una sala de urgencias médicas por el sacerdote Fabián Arias, un activista que estaba en la Corte de Manhattan.