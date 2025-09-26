Suscribirse

Indignación en EE. UU.: video viral muestra cómo agente de ICE agrede a una mujer inmigrante tras la detención de su esposo

La mujer fue empujada de forma violenta al piso por parte del agente migratorio.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

26 de septiembre de 2025, 10:25 p. m.
La agresión se presentó en plena Corte de Inmigración | Foto: GettyImages/Red social X: API

Un episodio, calificado como indignante, se registró en plena Corte de Inmigración de Nueva York, involucrando a un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y una mujer inmigrante ecuatoriana con su familia.

En la mañana del jueves 25 de septiembre, Mónica Elizabeth Moret, una ciudadana latinoamericana con un proceso de asilo en EE. UU., fue empujada de forma violenta por un agente de la entidad migratoria.

Moret estaba forcejando para que los oficiales no se llevaran a su esposo, Rubén, quien había sido retenido tras una audiencia migratoria.

Contexto: Estos son los mensajes escritos en las balas del francotirador que atacó oficina de ICE en Dallas

Mientras la mujer no soltaba a Ruben y sus hijos, un hombre con uniforme le decía “adiós, adiós, Suéltala”. El detenido estaba siendo trasladado a otro sector del recinto después de la tensionante situación.

El momento de la agresión

Después, en medio de la angustia y con lágrimas en su rostro, Moret le pidió a un oficial que la llevara con él.

Tras la insistencia de la mujer y decir en voz alta “allá lo van a matar. Me jalaron el cabello. A ustedes no les importa nada”, el agente en cuestión procedió a coger a la mujer de los brazos agresivamente.

Sin ninguna mediación y solo tras un tajante “adiós”, el sujeto movió unos metros a Moret y la empujó hacia el suelo, causando su caída, con sus hijos presenciando la grave agresión.

En medio de la caótica situación, varios periodistas y cámaras presentes estaban registrando el hecho. Después le prestaron auxilio a la víctima.

En declaraciones posteriores, Moret aseguró que en su país de origen corría peligro, y que en principio no quería ir a Estados Unidos. “Allá, también me pegaron”, enfatizó la ecuatoriana.

El DHS rechazó lo sucedido

El Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Cristi Noem, rechazó el actuar de la gente.

Contexto: California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

“Nuestros agentes del ICE se rigen por los más altos estándares profesionales y este agente ha sido apartado de sus funciones mientras realizamos una investigación exhaustiva”, le mencionó la subsecretaria Tricia McLaughlin a Noticias Telemundo.

La mujer fue llevada a una sala de urgencias médicas por el sacerdote Fabián Arias, un activista que estaba en la Corte de Manhattan.

La familia ostenta permiso de trabajo y desconocen la razón de la captura.

Estados UnidosICEAgresión

Noticias Destacadas

