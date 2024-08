Estados Unidos suspende beneficios para migrantes casados con estadounidenses. “Estas familias no deberían ser separadas”, dice Biden

“Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente, deberían poder permanecer juntas, y mi administración no dejará de luchar por ellas”, afirmó Biden en un comunicado. El fallo impide que el gobierno procese las solicitudes a partir de ahora, pero puede seguir aceptándolas y no afecta a las que se hayan aprobado desde que se abrieron las inscripciones hace una semana, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).