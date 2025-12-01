Estas son las islas ‘huérfanas’; no aparecen en el mapa y temen invasión de poderoso país

La historia que envuelve a las islas Chafarinas data del año 1848, cuando se ejerció el dominio español sobre ellas, pero lo que no se sabe es que tiene mucha más historia antes de convertirse en colonia española.

Estas maravillosas islas de solo 1,9 millas náuticas de la costa continental africana (unos 3,5 kilómetros), ubicadas a unos 100 kilómetros de África, son territorio español.

Islas Chafarinas | Foto: @monte_auseva

Las islas Chafarinas estuvieron habitadas hasta 1927, llegando incluso a tener más de 2.000 habitantes, pero ese mismo año los civiles se trasladaron a la costa norte africana, dejando a las islas sin población civil. Actualmente, las islas cuentan con menos de cien militares y personal del Ministerio de Ambiente.

Son un grupo de tres islas pequeñas: la Isla del Congreso, la Isla de Isabel II y la Isla del Rey, cada una con una superficie total de menos de un metro cuadrado.

A pesar de que actualmente se consideran parte del dominio español, Marruecos reclama su soberanía sobre estas islas.

¿Qué pasará con las islas Chafarinas?

La reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que favorece el plan de Marruecos para el Sáhara Occidental, ha fortalecido la posición de Rabat. Esta situación genera serias dudas sobre cuál sería la actuación de las Naciones Unidas y la OTAN si Marruecos intentara invadir las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla.

Marruecos había enviado un memorando al Comité de las Naciones Unidas para “liberar” algunas islas dentro del dominio español, entre esas, Las Chafarinas. Las autoridades marroquíes aseguran que nunca han dejado de reclamar dichas islas en su dominio.

Islas Chafarinas | Foto: @niporwifi

Marruecos también sostiene que el dominio de las islas no aparece en la Constitución Española, ni tampoco en el Estatuto de Autonomía de Melilla, aunque el proyecto de estatuto incluía inicialmente a las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera, estos territorios fueron omitidos en la redacción definitiva que se aprobó.

Además, se subraya que, aunque se incluyeron en un borrador, fueron eliminados de la versión final del Estatuto de Autonomía de Melilla, y que incluso las aguas territoriales de estos enclaves y de Ceuta y Melilla quedaron sin delimitar legalmente en 1977.

Islas Chafarinas | Foto: @GestasdeEspaNa