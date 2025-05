Estas son las polémicas posturas del papa León XIV frente a los homosexuales y la comunidad LGBTQ+

Si bien el fallecido líder del Vaticano nombró cardenal al que terminaría siendo su reemplazo, sus opiniones no siempre coincidieron en varios temas cruciales para la Iglesia y el mundo en general.

Además, mientras se desempeñaba como obispo en Perú, Prevost se opuso a los planes del gobierno de agregar enseñanzas sobre género en las escuelas, calificando de “confusa la promoción de la ideología de género” porque “crean géneros que no existen”, según reveló The New York Times.