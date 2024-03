Esto le pasó a un hombre tras vacunarse más de 200 veces contra el covid

Según el estudio publicado por la revista científica The Lancet Infectious Diseases, este hombre tiene un sistema inmunológico funcionando con normalidad y a su vez cuenta con células de defensa y anticuerpos contra el covid-19 , un tanto más frecuente comparado con personas que solo han recibido las tres dosis.

Los científicos analizaron muestra de sangre el hombre con exceso de vacunas y las mantuvieron por varios años en un congelador, del mismo modo señalan que la invitación se dio para analizar si sus células había dejaron de ser eficaces frente al coronavirus por haber excedido en el número de dosis, sin embargo, no se pudo comprobar dicha hipótesis, y decidieron que el paciente se volviera a vacunar durante el estudio lo que según los científicos aumento el número de anticuerpos.

Los científicos determinaron que este sujeto era un caso particular, por lo que sus conclusiones no podían englobar a la población en general. “Es importante destacar que no respaldamos la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad adaptativa”, concluyeron.