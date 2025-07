Gabriel Boric publicó carta firmada por Petro, Lula y Pedro Sánchez, un día antes de su encuentro en Chile: “Democracia siempre”

“Impulsar estrategias comunes en favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos resulta un imperativo ético y político. Porque la democracia es frágil si no se cuida”, aseguran los líderes políticos en el marco del encuentro en defensa de la democracia que inicia Sánchez este lunes, 21 de julio en Chile.

Ante este escenario, aseguran que no cabe el “inmovilismo ni el miedo” y que tienen el deber de actuar “con convicción y responsabilidad” frente a aquellos que pretenden debilitar la democracia y sus instituciones porque “no basta con evocar la democracia ni hablar en nombre de ella”.