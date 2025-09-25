Dos boletos de Powerball fueron vendidos, uno en Misuri y otro en Texas, acertaron los seis números, repartiéndose un premio mayor que ascendía a cerca de $1.800 millones de dólares, catalogado como el segundo más alto en la historia del juego.

Cada uno de los afortunados ganadores se hizo acreedor a aproximadamente $893.5 millones antes de impuestos. Tenían la opción de reclamar el monto total en 30 pagos anuales o recibir un pago único en efectivo, que representaba aproximadamente la mitad de la recompensa.

El ganador de Misuri, cuyo boleto fue adquirido en una tienda QuikTrip en St. Louis, eligió la opción de pago único, recibiendo una cifra neta de unos $410.3 millones después de impuestos.

De manera similar, el ganador de Texas, con un boleto vendido en la estación Big 103 de Fredericksburg, también optó por el pago único, obteniendo una cantidad muy parecida, con ligeras variaciones debido a las leyes fiscales específicas de Texas.

Ambas leyes estatales permiten a los ganadores permanecer anónimos, una opción que ambos han ejercido.

El ganador de Misuri rompió el silencio, aunque mantuvo su identidad oculta, para compartir sus planes inmediatos: “Voy a dedicarme a mí durante un año”, anunció, confirmando que lo primero que hará con su vasta fortuna es tomarse un año sabático.

El jugador obtuvo la mitad de los $1,787 millones de dólares del premio mayor en el sorteo y se convirtió en el ganador del premio más grande de la lotería de Missouri.

Además de tomarse un año sabático, expresó que quiere pasar tiempo con su esposa y reducir su carga de trabajo.

“Soy una persona hogareña. El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”, dijo. “Ahora mi esposa me va a sacar a rastras de la ciudad”, añadió y de rió.

Aun con eso, expresó lo difícil que era para él entender que tan grande era el premio que había ganado, “soy millonario, multimillonario, y tan solo anoche estaba haciendo la colada...”, expresó, aun sin poder creerlo.

Además de estos dos premios colosales, el sorteo del 6 de septiembre fue afortunado para millones de personas, pues se distribuyeron premios menores a más de 9 millones de boletos.