Suscribirse

Estados Unidos

Ganador del Powerball de $1.800 millones de dólares cobró su premio y contó qué hará con él

El afortunado ganador anunció que sus planes inmediatos son tomarse un año sabático para concentrarse en sí mismo.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 6:16 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

Dos boletos de Powerball fueron vendidos, uno en Misuri y otro en Texas, acertaron los seis números, repartiéndose un premio mayor que ascendía a cerca de $1.800 millones de dólares, catalogado como el segundo más alto en la historia del juego.

Cada uno de los afortunados ganadores se hizo acreedor a aproximadamente $893.5 millones antes de impuestos. Tenían la opción de reclamar el monto total en 30 pagos anuales o recibir un pago único en efectivo, que representaba aproximadamente la mitad de la recompensa.

Contexto: Powerball: resultados del 22 de septiembre de 2025

El ganador de Misuri, cuyo boleto fue adquirido en una tienda QuikTrip en St. Louis, eligió la opción de pago único, recibiendo una cifra neta de unos $410.3 millones después de impuestos.

X
Powerball tiene presencia en más de 44 estados de EE. UU. | Foto: Getty Images

De manera similar, el ganador de Texas, con un boleto vendido en la estación Big 103 de Fredericksburg, también optó por el pago único, obteniendo una cantidad muy parecida, con ligeras variaciones debido a las leyes fiscales específicas de Texas.

Ambas leyes estatales permiten a los ganadores permanecer anónimos, una opción que ambos han ejercido.

Contexto: Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

El ganador de Misuri rompió el silencio, aunque mantuvo su identidad oculta, para compartir sus planes inmediatos: “Voy a dedicarme a mí durante un año”, anunció, confirmando que lo primero que hará con su vasta fortuna es tomarse un año sabático.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería.
Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

El jugador obtuvo la mitad de los $1,787 millones de dólares del premio mayor en el sorteo y se convirtió en el ganador del premio más grande de la lotería de Missouri.

Además de tomarse un año sabático, expresó que quiere pasar tiempo con su esposa y reducir su carga de trabajo.

“Soy una persona hogareña. El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”, dijo. “Ahora mi esposa me va a sacar a rastras de la ciudad”, añadió y de rió.

x
Los boletos se pueden adquirir en diferentes sucursales. | Foto: Getty Images

Aun con eso, expresó lo difícil que era para él entender que tan grande era el premio que había ganado, “soy millonario, multimillonario, y tan solo anoche estaba haciendo la colada...”, expresó, aun sin poder creerlo.

Además de estos dos premios colosales, el sorteo del 6 de septiembre fue afortunado para millones de personas, pues se distribuyeron premios menores a más de 9 millones de boletos.

Contexto: Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 17 de septiembre de 2025

Entre ellos, 18 afortunados se llevaron $1 millón por acertar las cinco bolas blancas, y dos de ellos lograron llevarse $2 millones cada uno gracias a la opción Power Play. También se reportaron premios de $50,000 y $100,000 en distintas combinaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

2. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

3. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

4. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

5. FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PowerballpremioDineroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.