Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 17 de septiembre de 2025

El sorteo de Powerball del miércoles 17 de septiembre de 2025 entregó como combinación ganadora los números 7, 30, 50, 54 y 62, junto con la Powerball roja 20 y el multiplicador Power Play en 2x.

El premio mayor estimado alcanzaba los $80 millones de dólares, con un valor en efectivo aproximado de $37,6 millones, según información oficial de la Multi-State Lottery Association publicada en Powerball.com.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo ningún jugador que lograra acertar los seis números, por lo que el ansiado jackpot quedó desierto y se acumuló para el próximo sorteo, aumentando las expectativas de millones de personas que ven en este juego una oportunidad de transformar radicalmente su vida.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Aunque el premio mayor no tuvo ganador, sí hubo importantes aciertos secundarios. Un boleto vendido en California logró atinar las cinco bolas blancas, llevándose un millón de dólares, premio que se habría duplicado si el jugador hubiera añadido la opción Power Play.

En otros niveles de premiación, miles de participantes obtuvieron sumas menores que oscilaron entre los cuatro y los cincuenta mil dólares, dependiendo de la combinación obtenida y del uso del multiplicador. Estos resultados confirman que, más allá del jackpot, la lotería mantiene su atractivo constante para quienes buscan tanto pequeños como grandes premios.

El sorteo de Powerball se realiza tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 de la noche hora del este. Cada jugador selecciona cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26 para la Powerball. Además, existe la opción de Power Play, que por un costo extra puede multiplicar las ganancias secundarias hasta por diez en sorteos especiales.

Esta mecánica de juego ha consolidado a Powerball como una de las loterías más populares en Estados Unidos, generando una cobertura mediática que trasciende fronteras y convierte cada acumulado millonario en un fenómeno social.

Millones de personas juegan esta lotería a diario. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El valor en efectivo de $37,6 millones corresponde a la modalidad de pago único que muchos ganadores suelen elegir, en lugar de la opción de anualidad que distribuye el premio en 30 desembolsos durante 29 años.

Esta alternativa garantiza un incremento progresivo en cada pago, aunque recibir de inmediato una suma tan elevada resulta más atractivo para quienes prefieren tener control total del dinero desde el inicio.

Según AS USA, la elección entre anualidad y pago único se ha convertido en un debate recurrente entre asesores financieros y ganadores históricos, pues ambas opciones presentan ventajas y riesgos significativos en la administración del premio.

Cada sorteo sin ganador impulsa el crecimiento del bote y genera un interés colectivo que va más allá del simple azar. En estaciones de servicio, supermercados y tiendas autorizadas se registran largas filas de personas dispuestas a invertir algunos dólares por la ilusión de cambiar de vida.

El premio mayor de Powerball más grande jamás ganado fue en enero de 2016 cuando tres ganadores dividieron un premio anunciado en $ 1,586 mil millones. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En los días previos a sorteos con premios altos, la venta de boletos puede alcanzar cifras récord, movilizando millones de dólares en cuestión de horas. El próximo sorteo ya despierta expectativa, y con el jackpot en aumento, se espera que aún más jugadores se sumen a esta fiebre.

La transparencia es un aspecto clave que respalda la credibilidad de Powerball. La Multi-State Lottery Association (MUSL), encargada de supervisar el sorteo, certifica cada extracción bajo estrictas medidas de seguridad y con presencia de auditores externos independientes.