Hace unas semanas, las autoridades capturaron a Queiroz, lo que abrió la posibilidad de desentrañar un entramado de corrupción en la familia Bolsonaro. Para algunos, como Tulio Milman, periodista de Hora Zero en São Paulo, la bomba de tiempo que supone Queiroz no tendrá mayores repercusiones. “Es parte de un juego político, pero es poco probable que diga algo que pueda comprometer al presidente y a su hijo” , advierte el analista.

Con las dos investigaciones en marcha, el presidente Bolsonaro no ha dudado en usar su poder para sacar a sus hijos del aprieto. Con absoluto descaro designó a Alexandre Ramagem, amigo de su hijo Carlos, director de la Policía Federal. Ante la polémica escogencia, el mandatario respondió: “ ¿Por qué, si puedo cambiar a un ministro, no puedo cambiar al director de la Policía Federal? No tengo que pedirle autorización a nadie para cambiar al director ni a ninguna otra persona que se encuentre en la pirámide jerárquica del Poder Ejecutivo”.

Solo resta Eduardo Bolsonaro, diputado federal por São Paulo, afiliado al Partido Social Cristiano y miembro de la Cámara desde 2014. A diferencia de sus hermanos, no tiene investigaciones en su contra, por lo que podría ser una pieza clave en la estrategia política de su padre. Como en 2019, cuando el presidente lo anunció para el cargo de embajador de Brasil en Estados Unidos, incluso con el beneplácito de Donald Trump.

Muchos brasileños recuerdan el momento en que Eduardo, en 2014, apareció armado con una pistola para amenazar a quienes protestaban contra el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Se defendió diciendo: “Soy un policía federal las 24 horas del día”. Son famosos sus nexos con los grupos ideológicos más radicalizados y sus polémicas declaraciones como uno de los promotores de la agenda de ultraderecha en Brasil.

Ante el escrutinio público sobre los Bolsonaro, intensificado tras la desastrosa gestión del presidente durante la pandemia, el mandatario ha optado por reducir su núcleo de confianza a su familia y amigos. Desde que comenzó su mandato en enero de 2019 teme que la oposición le impida llevar a cabo su plan ultraconservador. Por eso, conformó desde el primer día un servicio de inteligencia paralelo, que además de impulsar el ‘ministerio del odio’ de su hijo Carlos, sigue los movimientos de su gabinete relacionados con su familia. En una reunión con sus ministros, aseguraba: “Tengo a la Policía Federal, que no me pasa información. Tengo las inteligencias de las Fuerzas Armadas, y no tengo información. En cambio mi sistema de información, el mío particular, funciona. Los que tengo oficialmente me desinforman”.