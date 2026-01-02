¿Hubo una segunda llamada con Donald Trump? Esto respondió Maduro en plena entrevista

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, habló sobre lo que habría sido una segunda llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Preguntado por el periodista Ignacio Ramonet, sobre los rumores de una segunda comunicación entre Trump y Maduro, el líder chavista negó que haya habido una segunda llamada y dio detalles de la que sí tuvo lugar el pasado mes de noviembre.

Maduro reiteró que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, después de confirmar que no ha hablado con Trump desde una conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de “cordial y respetuosa”.

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre pasado desde la Casa Blanca, y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa, cordial”, dijo Maduro.

Los detalles de aquella llamada no han sido compartidos por ninguna de las partes, pero desde entonces Trump incrementó su presión con el cierre informal del espacio aéreo de Venezuela, aplicar más sanciones y ordenar la incautación de buques sancionados cargados con petróleo venezolano.

“Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos”, comentó.

“Yo le dije al presidente de Estados Unidos eso. Bastante conozco la avenida Constitution, que es bellísima. La avenida Pensilvania, donde queda la estatua en homenaje a Bolívar. El monumento a Lincoln, que es una belleza”, dijo el dictador venezolano.

“Debe saber el pueblo de Estados Unidos que aquí tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amigo, deben saberlo. Y que nuestra consigna es muy clara: Not war, yes peace”, concluyó.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron”. “Donde quieran y como quieran”, afirmó.

También propuso la reactivación de un convenio para la deportación de venezolanos indocumentados en vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela, que según Maduro fue cancelado unilateralmente por Washington hace tres semanas.

“Ellos hablan del tema de la migración, pero ellos son los que suspendieron el acuerdo de migración (...) Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse”, sostuvo.