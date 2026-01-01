Nicolás Maduro critica al Gobierno Petro por falta de “protección militar” en la frontera

Nicolás Maduro se refirió a la supuesta lucha contra el narcotráfico por parte del régimen venezolano y criticó la falta de atención militar de parte de Colombia en la frontera.

“Venezuela tiene un modelo, yo diría, perfecto, de combate al narcotráfico. Hoy logramos pulverizar la avioneta extranjera del narcotráfico colombiano, número cuarenta”, comenzó diciendo el dictador venezolano.

En otro punto de la entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, Maduro criticó la gestión del gobierno colombiano, en cuanto a la atención militar y policial en la zona fronteriza.

#Internacional | Nicolás Maduro asegura que la frontera con Colombia “está totalmente desprovista de protección militar policial” del lado colombiano.

“No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, dijo Maduro en… pic.twitter.com/bxkvpEUQc3 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 2, 2026

“Dedicamos miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial”, dijo Maduro.

“Hemos creado tres zonas de paz en los dos mil doscientos kilómetros de frontera con Colombia. Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, agregó el dictador venezolano.

Maduro aseguró que su gestión contra el narcotráfico que viene de Colombia ha rendido frutos en los últimos meses, incluso ahondó en los más recientes ataques a presuntas avionetas cargadas con droga desde el país vecino.

“Las cuarenta venían de Colombia... Con la ley en la mano, la ley de interdicción, se les advirtió con tiempo, se hizo todo lo que había que hacer, y después, pim pum pam, los cohetes de los Sukhoi”, dijo.

Una avioneta es interceptada en Venezuela Foto: IG/ceofanb_ve

“Llegamos hoy a 431 aeronaves de narcotráfico extranjero y colombianas abatidas... Con la ley en la mano. Así que tenemos un modelo ejemplar y muy eficaz”, agregó.

