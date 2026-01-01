MUNDO

Nicolás Maduro critica al Gobierno Petro por falta de “protección militar” en la frontera

El dictador venezolano aseguró que cumple con la tarea de atacar al crimen organizado y a las organizaciones terroristas en los límites con Colombia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 2:02 a. m.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro
Nicolás Maduro y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

Nicolás Maduro se refirió a la supuesta lucha contra el narcotráfico por parte del régimen venezolano y criticó la falta de atención militar de parte de Colombia en la frontera.

“Venezuela tiene un modelo, yo diría, perfecto, de combate al narcotráfico. Hoy logramos pulverizar la avioneta extranjera del narcotráfico colombiano, número cuarenta”, comenzó diciendo el dictador venezolano.

En otro punto de la entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, Maduro criticó la gestión del gobierno colombiano, en cuanto a la atención militar y policial en la zona fronteriza.

“Dedicamos miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial”, dijo Maduro.

Mundo

Nicolás Maduro abre la puerta a “conversar seriamente” con EE. UU.: estos serían los 3 puntos clave

Mundo

Le preguntan a Maduro sobre ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela en plena entrevista en vivo: esto respondió

Mundo

Donald Trump revela la fecha de construcción del monumento estilo ‘Arco del Triunfo’ en Estados Unidos

Mundo

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

Mundo

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Mundo

Jair Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado por una operación

Mundo

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Mundo

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Mundo

Empresa venezolana presuntamente atacada por EE. UU. desmiente a Petro y dice que no tiene vínculos con el narcotráfico

Mundo

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

“Hemos creado tres zonas de paz en los dos mil doscientos kilómetros de frontera con Colombia. Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano. Así que, todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, agregó el dictador venezolano.

Le preguntan a Maduro sobre ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela en plena entrevista en vivo: esto respondió

Maduro aseguró que su gestión contra el narcotráfico que viene de Colombia ha rendido frutos en los últimos meses, incluso ahondó en los más recientes ataques a presuntas avionetas cargadas con droga desde el país vecino.

“Las cuarenta venían de Colombia... Con la ley en la mano, la ley de interdicción, se les advirtió con tiempo, se hizo todo lo que había que hacer, y después, pim pum pam, los cohetes de los Sukhoi”, dijo.

Los sospechosos realizaron un aterrizaje de emergencia en la comunidad indígena de Kamarata
Una avioneta es interceptada en Venezuela Foto: IG/ceofanb_ve

“Llegamos hoy a 431 aeronaves de narcotráfico extranjero y colombianas abatidas... Con la ley en la mano. Así que tenemos un modelo ejemplar y muy eficaz”, agregó. 

En desarrollo...

Más de Mundo

Nicolás Maduro y Gustavo Petro

Nicolás Maduro critica al Gobierno Petro por falta de “protección militar” en la frontera

Nicolás Maduro y Donald Trump

Nicolás Maduro abre la puerta a “conversar seriamente” con EE. UU.: estos serían los 3 puntos clave

Donald Trump Nicolás Maduro

Le preguntan a Maduro sobre ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela en plena entrevista en vivo: esto respondió

Arco del Triunfo y Donald Trump

Donald Trump revela la fecha de construcción del monumento estilo ‘Arco del Triunfo’ en Estados Unidos

.

Aterradores testimonios de tragedia en Suiza: “Un joven cruzó la calle en ropa interior, quemado, con el pelo calcinado, como un zombi”

Vladimir Putin y Donald Trump

Rusia le pide a EE. UU. dejar de perseguir a un buque petrolero que se dirige a Venezuela

Un convoy de vehículos de la Policía Federal transporta al expresidente Jair Bolsonaro desde la prisión a un hospital en Brasilia, Brasil

Jair Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado por una operación

La explosión habría tenido lugar en la frontera entre Colombia y Venezuela

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Detenidos anteriores también han detallado las condiciones abusivas en el sistema penitenciario de Venezuela, y muchos condenan a Caracas por la falta de debido proceso y los cargos falsos presentados en su contra.

Régimen de Maduro detuvo al hijo de una cantante y a 5 ciudadanos estadounidenses, tras presiones de Donald Trump

Xi Jinping y Donald Trump

Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Noticias Destacadas