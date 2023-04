Increíble: murió hombre que había sobrevivido, después de comer un pez globo ¿Por qué es tan peligroso?

Una pareja de ancianos en Malasia había sido noticia, después de haber consumido un pez globo que causó la intoxicación de ambos y la muerte de la mujer, el pasado 5 de abril. Ahora, se supo que el hombre, que

Ng Chuan Sing, de 84 años, y su esposa Lim Siew Guan, de 83, compraron, al menos, dos peces globo venenosos en un supermercado, el pasado 25 de marzo, según informan las autoridades del estado sureño de Johor.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, la mujer comenzó a experimentar “dificultades para respirar y escalofríos”, tras comer el pez globo, su esposo comenzó a mostrar síntomas similares una hora después de comer.

"Él no habría comprado el pez globo sabiendo que sería algo tan mortal para comer y poner sus vidas en peligro”, aseguró la hija. - Foto: Imagen difundida por Daily Mail

La hija de la pareja, Ng Ai Lee, declaró sobre los hechos, según recoge el portal The Star: “Mis padres llevan muchos años comprando pescado a la misma pescadería, así que mi padre no lo pensó dos veces. Él no habría comprado el pez globo, sabiendo que sería algo tan mortal para comer y poner sus vidas en peligro”.

El peligro del pez globo

El pez globo es un alimento consumido en algunos países asiáticos, principalmente en Japón. En vida, se caracteriza porque es capaz de “hinchar” el estómago de agua, cuando se siente amenazado, pero también por una la toxina que posee, que es distintiva de especies de la familia de los tetraodóntidos.

La toxina es denominada tetrodotoxina, y de acuerdo con el portal Cuidateplus, puede llegar a ser 1.000 veces más potente que el cianuro. Con apenas 10 microgramos por kilogramo de peso, una persona puede morir. Esta es una cantidad bastante menor, de los 100 miligramos de cianuro por kilo, que son necesarios para causar el mismo efecto.

La preparación del pez globo tiene que ser extremádamente cuidadosa. De acuerdo con Emilio Salgado, de la Unidad de Toxicología Clínica del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, España, es justamente ese veneno lo que lo puede hacer tan apreciado en la cocina: “La carne de este pez, consumida en forma de sashimi, produce una sensación en el paladar muy curiosa, que tiene que ver con la tetrodotoxina”, revela Salgado. El experto explica que, quienes lo consumen “se están intoxicando con cantidades sumamente bajas para conseguir ese efecto de hormigueo o cosquilleo en la boca”.

No cualquier persona puede preparar el pez globo. En Japón, por ejemplo, solo algunos chefs especialmente preparados tienen la licencia para prepararlo, un milímetro de más en un corte puede causar una intoxicación que puede ser fatal.

El esposo había quedado en coma

Aunque la mujer fue declarada muerta a las 7:00 de la noche del día en que consumieron el pescado, el hombre, Ng Chuan Sing, había entrado en coma y así estuvo durante ocho días, su condición se fue deteriorando y murió el pasado sábado.

La hija de la pareja cuenta que el padre alcanzó a despertarse del coma antes de morir: “Mi padre se despertó de un coma de ocho días. La primera persona por la que preguntó fue mi madre. Le dijimos que estaba descansando en casa” afirmó la mujer, según el Daily Mail.

Aparentemente el hombre sabía lo que estaba pasando: “No le dijimos la verdad porque nos preocupaba que no pudiera soportarlo, pero teníamos la sensación de que sabía que mi madre había muerto. Gritó”.

En Japón por ejemplo, solo algunos chefs especialmente preparados tienen la licencia para prepararlo, un milímetro de más en un corte puede causar una intoxicación que puede ser fatal. - Foto: Getty Images/Image Source

Después de haber preguntado de nuevo por su esposa, el hombre habría muerto, presuntamente por una embolia pulmonar, un coágulo de sangre en una arteria, que bloquea el flujo de sangre al pulmón.

“Los responsables de sus muertes deben rendir cuentas ante la ley y espero que las autoridades aceleren las investigaciones”, dijo la hija de la pareja.

“También espero que el gobierno de Malasia refuerce la aplicación y ayude a aumentar la conciencia pública sobre el envenenamiento por pez globo, para evitar que tales incidentes vuelvan a ocurrir”, afirmó la mujer.