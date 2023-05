Indignante: Hijo echa de la casa a sus padres y ahora viven de la caridad

Indignación causó la actitud de un hijo que echó de la casa a sus padres, quienes han tenido que recurrir a la caridad de sus vecinos para sobrevivir.

El hecho ocurrió en la provincia de Misiones, ubicada en el noreste de Argentina, donde de acuerdo con una vecina de la pareja, ellos salieron a hacer unas compras y cuando regresaron a su casa, el hijo no los dejó entrar.

Desde entonces, hace dos semanas, los pensionados duermen en un carro, mientras que los vecinos les ayudan con alimentos y otros elementos para superar esta situación que ha causado el rechazo de los habitantes de esa provincia.

El caso fue dado a conocer por Paulina Piriz, una de las vecinas de los esposos al medio Misiones Cuatro y quien dijo que a diario les brinda un plato de comida.

Según dijo, fue el propio hijo el que les impidió ingresar a la vivienda de su propiedad, pese a que los documentos así los acreditan y están debidamente registrados desde hace muchos años.

Otro de los vecinos, identificado como Fabián Ramírez, señaló que junto a su familia, se solidarizó con la pareja. “Tratamos de ayudarlos también con abrigos, alimentos, también asistimos en el tema de sus necesidades, algunos los hacen pasar al baño”, señaló.

El hijo no bastó con sacarlos de su propia casa y cambiar las cerraduras de la puerta, sino que no les entregó sus pertenencias como ropa ni las herramientas que usan para elaborar artesanías, una de las formas en que podrían subsistir ahora que no tienen hogar. Todo se quedó dentro del inmueble.

“Los dejaron en la calle prácticamente. Es el gran problema que tenemos hace dos semanas, no se encuentra respuesta”, añadió Ramírez.

Igualmente, se indicó que la nuera de esta pareja de pensionados, está cobrando la mesada que le corresponde a la mujer.

Ante esta situación, los esposos decidieron acudir a la justicia e interpusieron una denuncia penal correspondiente. Están a la espera de que el juzgado donde fue radicado el documento resuelva la situación.

Entre tanto, los vecinos siguen apoyándolos y consideran que la ambición de su hijo y de su nuera los llevó a echarlos de su propia casa.

Asesinó a golpes a su mamá porque no era su hijo favorito

A finales de febrero de este año, la sociedad de esa misma provincia se estremeció con el caso de un hombre que asesinó a su madre en medio de una discusión.

El hecho se presentó en la localidad de Jardín América, cuando Carmen Graciela More, de 61 años fue atacada por Martín Francisco, de 29 años, su hijo, quien le propinó una brutal golpiza que le causó lesiones graves en la cara, el cuello y otras partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre la atacó luego de llegar a la vivienda de su madre en estado de embriaguez. En el documento oficial se detalló que comenzó a reclamarle y a preguntarle por qué prefería más su hermano que a él.

En medio de los gritos comenzó a lanzarle golpes a su madre, mientras le seguía reclamando. Debido a los golpes, la dejó inconsciente en la vivienda de su casa.

Cuando las autoridades llegaron al lugar y tras una valoración se concluyó que registraba lesiones en la cara, principalmente en los pómulos y en la boca, como así también en el cuello y escoriaciones en otras partes del cuerpo.

De inmediato fue llevada a un hospital. Un Juzgado dispuso de una medida de restricción que le impedía acercarse a ella.

El centro asistencial informó posteriormente que debido a las lesiones, la mujer falleció, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para llevar ante la justicia las pruebas que defina su situación jurídica. Se le podría acusar del delito de feminicidio.