Inicia el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario durante rodaje de la película ‘Rust’

Santa Fe, Estados Unidos | AFP | martes 09/07/2024 - 18:45 UTC-5 | 696 palabras ACTUALIZA CON EL JURADO SELECCIONADO por Andrew MARSZAL El juicio del actor Alec Baldwin por homicidio involuntario tras el fatal disparo en el set de "Rust" comenzó este martes con la selección del jurado, que decidirá si la muerte de la directora de fotografía de la cinta fue su culpa. La estrella de Hollywood apuntaba con un revólver a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el ensayo de una escena de la cinta de vaqueros, cuando el arma descargó una bala que la mató, e hirió al director. Baldwin, de 66 años, dijo que no sabía que el arma estaba cargada y que no apretó el gatillo. El actor de "30 Rock" llegó el martes al tribunal vistiendo un traje oscuro, lentes de pasta y cabello raso. Entró acompañado de su esposa Hilaria y uno de los siete hijos de la pareja. Su hermano menor, Stephen Baldwin, otro reconocido actor de Hollywood, llegó poco después al juzgado. Ninguno de los miembros del clan les habló a los periodistas apostados a las puertas de la corte en el estado de Nuevo México. Con la fama de Baldwin, quien en los últimos años abrazó la comedia incluyendo participaciones frecuentes en el programa de humor Saturday Night Live - muchas de ellas personificando al expresidente Donald Trump -, y lo poco común que son las muertes en el set en una industria con tantos niveles de control como lo es la producción cinematográfica en Estados Unidos, la historia se volvió un asunto global. Y de paso polarizó opiniones. De un lado están quienes ven como víctima a Baldwin, un actor que desconocía que el arma tenía una bala real en vez de una de utilería, y del otro quienes consideran que la muerte es consecuencia de su supuesto comportamiento irresponsable. - "En su contra" - La elección del jurado concluyó la tarde del martes, con un panel de 16 personas, incluyendo cuatro suplentes. En una muestra de los desafíos de un caso tan mediático, apenas un par de los jurados preseleccionados levantaron la mano cuando la jueza preguntó quien no había escuchado nada sobre el disparo en el set de "Rust". "¿Quizás él interpretó un rol en una película que no te gustó? ¿Quizás hizo un número cómico o una imitación que no te gustó?", interrogó a potenciales jurados el abogado de Baldwin, Alex Spiro. "Necesito saber si alguno de ustedes tiene una opinión de él (...) que lo pondrá en contra de él de alguna manera". De ser encontrado culpable, Baldwin enfrenta una pena de hasta 18 meses de cárcel. Está por verse si se subirá al estrado a testificar en su defensa. Los argumentos de apertura de ambas partes deben ser escuchados el miércoles. Se prevé que el juicio dure unos diez días. Hutchins, una estrella en ascenso de acuerdo a voces de la industria, tenía 42 años cuando falleció. La directora de fotografía nació en Ucrania, y creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico. Estaba casada y tenía un hijo. Falleció durante un ensayo de "Rust" en una pequeña capilla que forma parte del Rancho Bonanza Creek, a unos 30 kilómetros de Santa Fe, en una tarde soleada de octubre de 2021. Baldwin practicaba una escena en la cual su personaje, un forajido que, arrinconado en una iglesia por dos agentes, saca su Colt, cuando la tragedia tocó a la puerta. El actor asegura que le dijeron que el revólver estaba "frío", que en la jerga del cine significa sin munición y seguro de usar. Las balas reales están prohibidas en los sets de rodaje, y Baldwin argumenta que no es su responsabilidad, como actor, chequear si el parámetro fue respetado. | Foto: Getty Images for National Geogra