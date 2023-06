Insólito: conductor fue reprendido fuertemente tras devolver un celular que olvidó una pasajera

- Foto: Fotograma 0. 07/ Hoy me toco un caso muy desagradable con una pasajera muy especialTik Tok: @richy_mx_

El olvidar un elemento personal en un carro de servicio público se puede volver toda una pesadilla, puesto que son pocas las personas que con honestidad devuelven a sus clientes los artículos que suelen ser de valor. Sin embargo, siempre hay quienes prefieren regresar lo que les corresponde y tener la conciencia tranquila, aunque algunas veces suele darse una pequeña recompensa.

Pues bien, en redes sociales se ha venido viralizando un video en el que un conductor de plataformas digitales que se identifica como Richy Mx, en el que se muestra el regaño que le dio una pasajera, luego de que este le llevó el celular, el mismo que había dejado por error en el carro cuando se bajó.

El hombre salió regañado al devolver un teléfono que una pasajera perdió. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Regresé un teléfono que olvidaron en el carro y todavía me regañaron”, comenzó escribiendo el conductor en medio de su video. En las imágenes el joven muestra que estaba en medio de un servicio cuando lo llama una mujer para preguntarle si dejó su teléfono en el vehículo, el hombre le afirma y luego le dice que va a entregárselo.

“Pensé que ya no me lo ibas a traer (...) Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo”, le dijo la mujer apenas llegó el conductor, por lo que el hombre le indicó que estaba en medio de un servicio y por eso no había podido llevárselo de una vez.

“Es tu responsabilidad traérmelo, luego de que te diste cuenta”, le dijo la mujer y continuó insistiéndole que iba llegar tarde a su trabajo por esperar el celular. “¿Yo tengo que cuidar tus cosas?”, le cuestionó el conductor, alterado por la escena que estaba protagonizando la señora.

Y finalmente, la mujer le indica que lo va a reportar en la aplicación. “Ahora, ni modo, te voy a tener que reportar”, afirmó. Sin embargo, los comentarios de los usuarios en Tik Tok le dieron la razón al conductor.

Muere joven minutos después de comprar una moto

En México, un joven de 19 años perdió la vida minutos después de abandonar el concesionario donde acababa de comprar una motocicleta. El hecho ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, un municipio ubicado en el Estado de Jalisco, donde, de acuerdo con el reporte oficial, el joven se estrelló violentamente contra un camión en una intersección vial, poco después de abandonar el establecimiento comercial.

Testigos indicaron que la víctima, poco antes del accidente, fue al concesionario de motos acompañado de varios amigos en la colonia (barrio) Toluquilla, para cumplir uno de sus sueños, después de haber ahorrado durante un buen tiempo.

Luego de hacer el correspondiente pago, tomó la motocicleta y salió a disfrutar de su compra. Se indicó que, al parecer, no midió la velocidad y en la intersección chocó contra el pesado automotor con capacidad de carga de 16 a 22 toneladas.

Efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar de los hechos e iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes. En un comienzo, se indicó que el joven motociclista transitaba en dirección opuesta a la del camión y que se encontraba realizando una maniobra de giro cerrado.

Un joven de 19 años perdió la vida en México, minutos después de que abandonara un concesionario donde acababa de comprar una motocicleta. (Photo by Armin Weigel/picture alliance via Getty Images). - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Durante la maniobra se presentó el impacto con las ruedas traseras del pesado automotor y la moto quedó entre las mismas, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

Al sitio del accidente llegaron los servicios de emergencia y, tras una evaluación, se determinó que el joven se encontraba sin signos vitales. Al parecer, las llantas del camión habían pasado por encima de su cabeza, causándole la muerte de manera instantánea.

La Policía informó que, tras el accidente, el conductor del camión de carga huyó del lugar, pero en un operativo de búsqueda fue localizado y capturado.

El motociclista se estrelló contra un camión, poco después de abandonar el concesionario. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El hombre fue puesto a órdenes del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su responsabilidad.

Se indicó que las labores de investigación serán apoyadas con videos de seguridad del sector y con el testimonio de personas que observaron el accidente. Las autoridades explicaron que el hecho de que el conductor del camión haya abandonado el lugar del accidente, es un agravante en su contra.