Inspirador: Argentina inaugura una organización de biotecnología para combatir el cáncer

La vanguardia tecnológica se toma Argentina

Con el fin de mostrar avances en el desarrollo de dichas estrategias, el equipo de investigadores ha presentado candidatos para la inhibición de Gal-1. Y a pesar de que los primeros anticuerpos monoclonales anti Gal-1 utilizados en previas investigaciones eran de “naturaleza murina”, en un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, lo usaron este año a tal punto de caracterizar un anticuerpo humano.