Riesgo de tener cáncer sería 40 % menor si hay buena capacidad cardiorespiratoria

Dicho riesgo se reduce en los casos de cánceres de cabeza y cuello, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino, riñón y pulmón , según el estudio, publicado en el British Journal of Sports Medicine .

Es importante anotar que este es un análisis observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los investigadores reconocen que no tenían datos completos sobre otros factores de riesgo de estilo de vida potencialmente influyentes, como la dieta, el consumo de alcohol y el tabaquismo, en particular.