Irán, una bomba del tiempo

No es la primera vez que a Arabia Saudita la atacan con drones ni la primera que los hutíes yemeníes reclaman la autoría. Pero el ataque del 14 de septiembre estuvo lejos de ser como los otros. Dos docenas de drones y misiles lograron superar la defensa saudí y alcanzaron las dos mayores plantas de producción de la compañía petrolera Aramco. Fue un ataque tan sofisticado y preciso, que en segundos redujo la producción mundial 5 por ciento y disparó el precio del petróleo a una velocidad no vista desde 1991, cuando el iraquí Saddam Hussein atacó Kuwait en la primera guerra del Golfo.

Irán conoce bien estos temores y juega una sofisticada partida de ajedrez frente a unos contrincantes debilitados por su falta de credibilidad, por su vulnerabilidad en seguridad, como quedó demostrado con este ataque, y por la incertidumbre que despierta Donald Trump . “Trump sabe que apenas llegue el primer soldado muerto a Estados Unidos, él pierde la reelección. Por eso no atacará”, asegura Hussein Sheikoleslam, un diplomático iraní especializado en Oriente Medio. Este sentir existe entre las autoridades de la República Islámica, que en mayo cambiaron de estrategia y optaron por la “acción calculada” y no por la “paciencia” que pusieron en marcha un año antes cuando Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Nuclear firmado e impuso fortísimas sanciones a Irán.

Irán había advertido que si no podía beneficiarse del transporte del petróleo por el estrecho de Ormuz, ningún otro lo haría. Y si bien no lo ha hecho de frente, y no está comprobado que hubiera lanzado los ataques, sí pasó a mandar el mensaje de que no tenía nada que perder.

“No negociaremos bajo presión”, ha repetido el presidente Hasán Rohaní al responder a las invitaciones de Trump, que aseguró la semana anterior que se reuniría con los iraníes sin precondiciones. Irán, por el contrario, le dice que solo si levanta las sanciones podrán conversar en el marco del Acuerdo Nuclear.