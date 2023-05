Joven latino se hizo viral tras revelar cuánto se gana trabajando en una pizzería de España

Kevin Gómez es un joven originario de Argentina, que vive actualmente en Madrid, capital de España. En su cuenta de TikTok @kevingomeez69 explica a sus seguidores muchas cosas sobre su vida en el país europeo y en uno de sus videos decidió hablar de cuánto gana en su nuevo lugar de residencia, trabajando como empleado en una pizzería.

En sus videos, Kevin suele comparar la realidad entre Argentina y España en muchos aspectos, pero si hubo un video que haya sorprendido a sus seguidores de su país de origen es cuando habla de su sueldo.

El sobre

En la descripción del video, Kevin aclara cuánto cobró en su primer mes de trabajo en Madrid. Kevin aclara que se refiere a una jornada de un total de 45 horas semanales y, para demostrarlo, en el video saca todo ese dinero de un sobre y lo dispone sobre una silla para que se vea la cantidad, se ven muchos billetes de 50 euros, muchos de 20 y algunos de 10.

El joven de nacionalidad argentina cuenta que ganó el salario trabajando en Madrid, capital de España. - Foto: Getty Images

Son en total 2.450 euros los que Kevin cuenta que ganó trabajando durante un mes. Este valor equivale a un valor total en pesos colombianos de cerca de 12.200.000, mientras que en pesos argentinos equivaldría a unos 610.000.

El argentino aclara que ese salario lo ganó bajo la premisa de estar ganando 13,50 euros la hora de trabajo, unos 67.000 pesos colombianos o 3.300 pesos argentinos.

El argentino cuenta que lamentablemente para su país, emigrar es una buena idea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Si tienes pensado viajar a Europa, inmigrar o lo que sea, hazlo. Va a ser la mejor decisión. Lamentablemente para nuestro país, pero es la mejor decisión”, aconseja el joven a sus compatriotas al final del video, diciendo que quiere que la gente note la diferencia en el dinero que se puede ganar en ambos países.

No le creen

Muchas personas respondieron al video poniendo en duda las afirmaciones del joven, muchos aseguran que un sueldo así en España en un trabajo como el que él describe, no se ajusta a la realidad.

“Los que vivimos en España sabemos que eso es imposible”, “No te pagan eso de camarero o de cocinero aquí en España, ni de coña”, “vivo en europa 16 años y es imposible. y menos en España”, son algunas respuestas de los incrédulos. - Foto: Imagen TikTok Video @Kevingoomez69

“Los que vivimos en España sabemos que eso es imposible”, “No te pagan eso de camarero o de cocinero aquí en España, ni de coña”, “vivo en Europa hace 16 años y es imposible. Y menos en España”, “La mayoría de la gente gana entre 1.200€ y 1.500€ en gastronomía. No me cierra tu sueldo. Más de 2.000€ gana alguien con titulo o en la construcción”, fueron algunos de los comentarios del video, que aunque se hizo viral con más 6.200 me gusta y 690 comentarios, muchos ponen en duda.

Algunas personas desde España acusaron al joven de estar engañando con estas cifras a sus paisanos: “en tus sueños te pagan eso en Madrid tu ahorro de 3 meses es eso”, “que pena que engañes así a tus “paisanos”, luego llegan aquí y se pegan toda la ostia”.

Los valores reales

De acuerdo con diferentes sitios en Internet como Indeed o campus training, una persona en España que trabaja como camarero, puede ganar cerca de 1.300 y 1.600 euros al mes, por un pago por hora de cerca de 9 euros.

Aunque en cualquier caso este es un valor alto respecto a los salarios es América Latina, de entre 6.500.000 y 8.000.000 millones en pesos colombianos, o 325.000 a 400.000 en pesos argentinos, sin duda se trata de un valor menor al que menciona el video.