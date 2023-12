Juez pidió permiso para morir después de ser abusada por un superior: “He sido convertida en un cadáver andante”

La misiva fue enviada al jefe de Justicia, DY Chandrachud, y posteriormente fue difundida por medios indios. En el mensaje, la jueza aseguró que no tenía más ganas de vivir y que no le encontraba ningún propósito a su vida después tras ser víctima del aberrante hecho.

“Yo no tengo deseo de vivir por más tiempo, he sido convertida en un cadáver andante en el último año y medio. Ya no tiene sentido cargar con este cuerpo sin alma y sin vida. Ya no queda ningún propósito en mi vida”, expresó en la carta.