Julian Assange reaparece tras su liberación y asegura que se declaró “culpable de haber hecho periodismo”

“No soy libre hoy porque el sistema funcionó, sino porque —tras años de encarcelamiento— me declaré culpable de haber hecho periodismo”, aseguró Assange, quien pasó los últimos 14 años recluido entre la embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica. El hombre de 53 años, rompió su silencio por primera vez desde su salida en junio de la prisión londinense de Belmarsh, ante una comisión del Consejo de Europa en Estrasburgo, en el noreste de Francia, que examina las condiciones y el impacto de su detención.

Su liberación se produjo en virtud de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, por el que se declaró culpable de obtener y divulgar información sobre defensa nacional, entre ellos relatos de ejecuciones extrajudiciales e informaciones sobre aliados. “Me declaré culpable de buscar información de una fuente y me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información. No me declaré culpable de ningún otro cargo”, precisó este martes el australiano, vestido de traje y corbata.