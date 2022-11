¿Karma? Joven intentó asaltar con pistola de juguete y murió al ser impactado por un arma de verdad

Sin importar si es de día o de noche los delincuentes continúan tanto en las calles como en lugares cerrados, siempre al acecho de quién se convertirá en su próxima víctima. Lo que muchos no tienen previsto es que a quien han elegido como “blanco”, puede terminar estando mucho más preparado y dejarlos con una respuesta “sorpresiva”.

Un individuo intentó asaltar a otro quien se encontraba en su vehículo, y al abrir las puertas del carro fue recibido con un impacto de bala que enseguida lo dejó sobre el pavimento. Cámaras de seguridad dejaron en evidencia cómo un joven se acercó a la ventana de quien sería su víctima y lo amedrentó con una pistola de juguete.

Cuando el sujeto se desploma, el conductor sale del vehículo y permanece unos segundos al lado del asaltante. Luego se observa que guarda el arma, saca su celular y procede a regresar a su carro, en hechos registrados este miércoles –2 de noviembre– en Buenos Aires, capital argentina.

🚨 URGENTE: INGENIERO MATÓ A UN LADRÓN

- El hombre está detenido pero sería liberado en las próximas horas por considerarse legítima defensa

El delincuente le había gatillado con un arma de juguete

Medios internacionales aseguraron que la víctima del robo, un ingeniero electrónico, se había comunicado con la Policía al 911 para informarles sobre lo ocurrido antes de continuar el camino hacia su trabajo. Hasta allí llegaron las autoridades para detenerlo, pero horas más tarde quedó en libertad al considerarse que había actuado en “legítima defensa”.

¿Quién era la víctima del asalto?

El ingeniero, de 54 años, tienen un matrimonio, dos hijos y su vida la dedica a una compañía que procesa datos y también a la caza, otra de sus pasiones. Clarín recoge en una de las publicaciones del hombre en Instagram: “Siempre me gustó cazar, me gusta cazar y me va a seguir gustando cazar”.

Con respecto al delincuente, su nombre era Ulises Camacho Luque y murió tras el impacto de bala en su pecho. Sobre él, las autoridades comunicaron que tenía antecedentes judiciales, hacía solo un mes había salido de la cárcel y residía a una cuadra de la zona de los hechos.

El medio argentino informó que un lugareño informó a la Policía sobre un cuerpo en la localidad de San Justo, sobre las calles Constitución y Paraguay. Tras recibir el aviso, las autoridades se desplazaron para comenzar las primeras pesquisas sobre lo acaecido.

En primera instancia, se determinó que el ingeniero continuó a pie el trayecto hasta su trabajo, por lo que su vehículo todavía continuaba en la escena, lo que llevó a la verificación sobre su propietario. Luego, revisaron las cámaras de seguridad donde corroboraron que el argentino había respondido al ser blanco de un intento de asalto.

¿Qué dice la familia del delincuente?

Los familiares del asaltante reprocharon que el ingeniero procediera a sacar su arma, en lugar de llamar a la Policía. Según el Clarín, la madre de Camacho también condenó que el fiscal se valiera de “legítima defensa” como razón para dejarlo en libertad.

“Mi hijo me tendría que haber enterrado a mí. Y ahora yo lo tengo que enterrar a él. Lo dejaron tirado ahí, una hora, ni siquiera llamó a la ambulancia”, señaló la mujer. “Mi hijo tendría que estar preso, no muerto”, añadió.

El medio argentino compiló apartes de un mensaje que la progenitora del joven había compartido en sus redes sociales: “A pesar de las malas decisiones que tomaste yo te amo. Cómo no amarte si eres mi hijo, te lleve 9 meses en mi vientre, 19 años en mi vida, cómo podré seguir dame fuerza señor (...). Tengo el alma destrozada, hijo espero que ahora estés en paz en el seno de nuestro padre poderoso siempre estarás en mi corazón mi Uli”.