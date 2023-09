La contraofensiva ucraniana: ¿un paso lento hacia la victoria?

No obstante, ante los micrófonos, el tono sigue siendo cordial. La ofensiva “es lenta. Es algo cruento, hay muchas pérdidas de un lado y de otro” , declaró a la AFP el jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley.

| Foto: Global Images Ukraine via Getty

“Es justo decir que los ucranianos han tenido un éxito parcial hasta ahora. Penetraron por lo menos en el primer cinturón defensivo, están atacando el segundo”, agregó. Pero Boguslawa Pacek, un general polaco retirado, consideró, en el portal Biznesalert, que, dado el ritmo de la contraofensiva, no se podía “esperar que alcance sus objetivos antes de la temporada de lluvias de este año”.

Escupir en la cara

Robert Brieger, presidente del comité militar de la Unión Europea (UE), fue incluso más lejos en el diario Die Welt. “Cabe preguntarse si se puede restablecer la plena soberanía de Ucrania con los medios disponibles”, declaró. “Una victoria militar de Ucrania puede constituir una salida atractiva para esta guerra, pero no es de prever”.

La relación sigue siendo buena

Desde este punto de vista, a Ucrania se la puede elogiar al menos por una cosa: su constancia. Su presidente, Volodimir Zelenski, no ha dejado de pedir más armas a sus aliados desde que empezó el conflicto.

Entre dos imágenes de tiros de artillería y unas señoras besando a soldados, el video insiste: “nos gustaría recordarles humildemente que si hubiéramos escuchado lo que decían los no ucranianos en febrero de 2022, ya no existiríamos. Necesitamos municiones, no consejos”.