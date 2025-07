La Corte Internacional de Justicia tomará una decisión definitiva en la lucha contra el cambio climático. Los detalles

Los jueces de la Corte darán a conocer su dictamen a las tres de la tarde (13H00 GMT). Y si bien será de carácter consultivo, que no vinculante, podría influenciar de manera decisiva la justica climática y sentar jurisprudencia de cara a leyes y decisiones judiciales futuras en todo el mundo.

“El cambio climático no es solo un ejercicio académico, es algo que se vive cada día”, declaró el estudiante fiyiano Vishal Prasad, de 29 años, que junto con otros estudiantes de la Universidad del Pacífico Sur lanzó la campaña desde Vanuatu.

La opinión consultiva de la CIJ es “potencialmente una de las decisiones jurídicas más importantes de nuestro tiempo”, abunda Joie Chowdhury, abogada de la oenegé Center for International Environmental Law, que apoya el caso.

Y es que, según sostiene, podría “definir una nueva era, en la que la justicia climática no es una aspiración remota, sino un mandato global, aquí y ahora”.

Dos grandes cuestiones

La segunda pregunta se refiere a las responsabilidades de los Estados por los daños causados a países pequeños y más vulnerables y a sus poblaciones , en particular los amenazados por la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas en regiones como el océano Pacífico.

Las COP, organizadas cada año por Naciones Unidas, han logrado suavizar las previsiones de calentamiento, pero no lo suficiente como para respetar el objetivo límite de 2° C respecto a la era preindustrial, fijado por el Acuerdo de París de 2015. Actualmente, el calentamiento registrado es ya de 1,3° C.