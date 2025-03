“Creo firmemente que estamos al borde de la mayor revolución tecnológica de la historia. Hay un viejo dicho, supuestamente una maldición china: ‘Que vivas en tiempos interesantes’. Bueno, estos son sin duda los tiempos más interesantes que hemos visto. Por un tiempo, me pareció un poco deprimente. No dejaba de pensar: ‘¿Se impondrá la IA? ¿Se volverán irrelevantes los humanos?’. Pero lo asumí preguntándome: ¿preferiría presenciar el apocalipsis de la IA o no? Y, sinceramente, preferiría verlo. Al menos no será aburrido”, aseguró Musk.