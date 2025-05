León XIV, el papa de dos mundos. El nuevo pontífice es el resultado de un consenso entre ultraconservadores y progresistas

El cardenal alemán Müller se encargó de fijar, sin miramientos, la línea de los más tradicionalistas, días antes del ingreso a la Capilla Sixtina y cuando aún Francisco no había sido sepultado. Durante una entrevista al diario inglés The Times , aseguró que la elección de un papa ortodoxo sería esencial para evitar una posible división en la Iglesia. Rechazó las etiquetas de una disputa entre “liberales” y “conservadores”, asegurando que el verdadero conflicto en la curia es entre “ortodoxia y herejía”.

En su ofensiva anti-Francisco lanzó otra carga de profundidad: “Porque un papa hereje que cambia cada día dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación sería catastrófico. Los cardenales no deben elegir a un papa que persiga agendas personales, ni imite a su predecesor”.

El acuerdo entre estos dos bandos producirá un freno de mano a los asuntos doctrinales polémicos, pero no hay afán, han resistido entre la vida y la muerte desde siempre, y más recientemente desde el Concilio Vaticano Segundo. En diciembre de este año cumplen seis décadas en statu quo; a cambio habrá mucha más acción social a favor de los pobres; activismo internacional, rechazo y mediación contra las guerras.

León XIV tendrá también que reducir, al extremo de desaparecer, el aroma de política que dejó su antecesor. Y no le quedará difícil. Alguna vez Prevost, hablando ante los obispos peruanos, dijo: “Somos pastores, no ideólogos. Nuestra autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra fidelidad al Evangelio”.