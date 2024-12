Con los ejemplares ya despachados a las librerías, el juez Royce Lamberth sentenció que el exsecretario John Bolton parece haber incumplido su obligación de no divulgar asuntos clasificados como secretos o reservados, pero no generó perjuicios al país.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton despierta preocupaciones de seguridad nacional, el Gobierno no probó que una interdicción sea un remedio apropiado", escribió el juez.

"No veo realmente qué puedo hacer con todos esos libros que ya se distribuyeron a lo largo del país", dijo el juez Royce Lamberth en una audiencia en el tribunal federal de Washington D. C., refiriéndose a las copias de "The Room Where it Happened" ("La habitación donde sucedió"), ya conocido por los medios.

El libro del exasesor de Seguridad de Trump ya ha sido enviado a todo Estados Unidos y otros países, mientras que el propio Bolton se ha embarcado en una serie de entrevistas con los medios para promover su trabajo.