Lluvia de críticas hacia Ucrania y su contraofensiva, que no estaría siendo tan eficiente

No obstante, ante los micrófonos, el tono sigue siendo cordial. La ofensiva “es lenta. Es algo cruento, hay muchas pérdidas de un lado y de otro”, declaró a la AFP el jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley.

“Es justo decir que los ucranianos han tenido un éxito parcial hasta ahora. Penetraron por lo menos en el primer cinturón defensivo, están atacando el segundo”, agregó. Pero Boguslawa Pacek, un general polaco retirado, consideró, en el portal Biznesalert, que, dado el ritmo de la contraofensiva, no se podía “esperar que alcance sus objetivos antes de la temporada de lluvias de este año”.