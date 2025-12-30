Mundo

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

Los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros.

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 5:28 p. m.
Ladrones roban 30 millones de euros de un banco alemán
Foto: AFP

Unos ladrones robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán, informó la policía el martes.

El atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3.000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas, dijo la policía. Los delincuentes siguen en fuga, agregó.

Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros.

Robo a banco en Alemania
Foto: @indexhu

El banco permaneció cerrado el martes “por razones de seguridad”, ya que varios clientes, preocupados por sus bienes, se reunieron el martes en la mañana frente a la entidad y profirieron “amenazas” contra los empleados.

En un video del diario popular Bild se pueden ver a varias decenas de personas intentando forzar el acceso al edificio a pesar de la presencia policial.

La situación se calmó a primera hora de la tarde, precisó el portavoz.

El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores, puesto que los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas usando un enorme taladro. “Es como en la película Ocean’s Eleven”, resumió la fuente policial, “todo se desarrolló de manera muy profesional”.

Euro currency. Banknotes stacked on each other in different positions.Several hundred euro banknotes stacked by value
Foto: Getty Images

Los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, señalaba un comunicado previo, dado que el banco permanece cerrado durante esta época.

La investigación sigue en curso, mientras que la identidad de los autores y el momento exacto del robo no se han revelado.

Según la policía, testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.

Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.

El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.

Robo a banco alemán
Foto: @PulsoLatam

La noticia del robo, que se dio a conocer el lunes, provocó la concentración de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor guardados en la entidad. El diario Bild informó que unas 200 personas participaron en una de las primeras reuniones, generando escenas de tensión que se repitieron nuevamente el martes.

El banco informó que, debido a los serios daños estructurales sufridos, los clientes no podrán acceder a esa zona hasta nuevo aviso. Para atender a los afectados, habilitó además una línea telefónica especial.

Cabe señalar que las cajas de seguridad de los clientes están aseguradas hasta un valor de 10.300 euros, aunque el contenido puede contar con coberturas adicionales mediante seguros complementarios.

Con información de AFP.

