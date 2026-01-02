Mundo

Los 6 megaproyectos que transformarán la movilidad en Latinoamérica este 2026

Estas obras representan inversiones millonarias y marcan un punto de inflexión en la modernización del transporte público urbano.

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 10:55 p. m.
La primera línea del Metro conectará nueve localidades, desde las más densas y populosas hasta los centros económicos y culturales, facilitando el acceso a empleos, educación y servicios, y reduciendo las brechas de desigualdad.
La primera línea del Metro conectará nueve localidades, desde las más densas y populosas hasta los centros económicos y culturales, facilitando el acceso a empleos, educación y servicios, y reduciendo las brechas de desigualdad. Foto: Alcaldía de Bogotá

América Latina atraviesa una etapa de fuerte expansión en la infraestructura de transporte urbano, impulsada por el crecimiento de las ciudades y la necesidad de sistemas de movilidad más eficientes y sostenibles.

En distintos países de la región avanzan proyectos de metro y transporte masivo que buscan ampliar la cobertura, reducir los tiempos de desplazamiento y responder a una demanda cada vez mayor.

Desde Colombia y Panamá hasta México, Brasil, Perú y Chile, estas obras representan inversiones millonarias y marcan un punto de inflexión en la modernización del transporte público urbano.

El desarrollo y construcción del metro ha sido uno de los motores del crecimiento económico nacional.
Construcción del metro de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

¿Cuáles son estos avances?

Colombia:

Colombia se encuentra ante un hito clave en el desarrollo de su sistema de transporte urbano. Está previsto que en 2028 entre en operación la primera línea del metro de Bogotá, un proyecto valorado en USD 4.770 millones y ejecutado por las compañías chinas China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited.

Panamá:

Panamá avanza en el fortalecimiento de su sistema de transporte urbano con el desarrollo de la Línea 3 del metro, un proyecto clave para atender la expansión de la ciudad capital. La obra, que suma 26,5 kilómetros de extensión, está a cargo del consorcio coreano HPH Joint Venture.

Según el cronograma previsto, la entrega del trazado se realizará en dos etapas: la primera fase está programada para abril de 2027, mientras que la segunda se completará en octubre de 2028.

Metro de Ciudad de Panamá.
Metro de Ciudad de Panamá. Foto: León Darío Peláez

Perú:

Entre los países de la región que desarrollan proyectos de transporte masivo también se encuentra Perú. En Lima avanza la construcción de la Línea 2 del metro, una obra a cargo del Consorcio Nuevo Metro de Lima que contempla una inversión de USD 5.350 millones.

El proyecto incorporará 35 kilómetros adicionales a la red ferroviaria de la capital peruana y se espera que esté concluido en 2028, con el objetivo de mejorar la conexión entre distritos estratégicos de la ciudad.

Brasil:

Por su parte, São Paulo progresa la construcción de la Línea 6 del metro, un trazado de 15,3 kilómetros desarrollado por la Concessionária Linha Universidade, cuya puesta en operación está prevista para 2026. A este avance se suman los planes de ampliación de la Línea 2 y el desarrollo de la futura Línea 19.

México:

México se posiciona como uno de los países con mayores proyectos de infraestructura de transporte urbano en la región. En la ciudad de Monterrey avanza la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro, obras que están a cargo del consorcio Mota-Engil México.

Estos proyectos representan una inversión de 25.861 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos USD 1.520 millones sin IVA, y está previsto que comiencen a operar en agosto de 2027, con el objetivo de reforzar la red de transporte de la capital de Nuevo León.

La situación ha generado cientos de críticas en contra de las mujeres, a quienes se les escucha decirle palabras obscenas al extranjero.
México también tiene metro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Chile:

En Chile, dos grandes proyectos avanzan de manera paralela. La Línea 7 de Santiago, ejecutada por el consorcio chino Railway 16th Bureau Group, tiene un presupuesto de USD 2.580 millones. Su construcción comenzó en 2022 y debería concluir en 2028.

Asimismo, la extensión de la Línea 6, con un costo de USD 197 millones, inició en 2024 y estará lista en 2027. Ambas obras consolidan a Santiago como una de las capitales de la región con mayor desarrollo en sistemas de metro.

