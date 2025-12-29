Mundo

Tragedia en un tren sacude a México: Sheinbaum visita heridos y promete apoyo tras 13 muertes

En el accidente, más de 90 personas resultaron gravemente heridas.

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 3:36 a. m.
Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México.
Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el lunes a los heridos por un accidente ferroviario que dejó 13 muertos en el estado de Oaxaca (sur), y anunció una ayuda económica para los afectados tras el descarrilamiento del tren interoceánico que fue inaugurado en 2023.

El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo en su ruta a lo largo del Corredor Interoceánico, que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México por el istmo de Tehuantepec, una de las obras de infraestructura emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Accidente en un tren de México
Accidente en un tren de México

Sheinbaum acudió a tres hospitales en las vecinas localidades de Tehuantepec y Salina Cruz, donde aún se encuentra una veintena de heridos y también estuvo en una funeraria para acompañar a los familiares de los fallecidos en el accidente.

Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

“Son 30.000 pesos (unos 1.660 dólares) que se les va a dar a cada persona” afectada, “para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días”, dijo la mandataria a la prensa durante su recorrido. Aseguró, además, que las autoridades asumirán los gastos funerarios de las personas que perdieron la vida.

Más temprano, durante su habitual rueda de prensa indicó que la Fiscalía General investigará lo que sucedió; explicó que las autoridades ya cuentan con la caja negra del tren.

El siniestro se registró a las 9:28 a. m. hora local a 80 km de la ciudad de Salina Cruz, desde donde partió el tren. “Se descarriló una de las locomotoras”, lo que provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías, detalló esta mañana el secretario de Marina, Raymundo Morales.

Accidente ferroviario en el sur de México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

El primer vagón cayó a una profundidad de 6,5 metros, el segundo “quedó parcialmente suspendido” y los dos restantes no presentaron “daños graves”, declaró Morales desde Oaxaca, en un enlace transmitido durante la rueda de prensa de la mandataria.

El secretario añadió que este ferrocarril utiliza una “camioneta exploradora” que circula sobre la vía antes de la salida del tren para reportar fallas. En su recorrido previo se “informó que las vías se encontraban en buenas condiciones”, afirmó Morales.

El regreso de los trenes de pasajeros en México después de varias décadas fue uno de los emblemas de la administración de López Obrador, cuyo gobierno también puso en marcha el polémico Tren Maya, que recorre la Península de Yucatán (sureste) y ha sido criticado por ambientalistas por atravesar amplias zonas de selva.

Pero la prioridad del ferrocarril interoceánico es el transporte de mercancías, pues fue concebido por el mentor y antecesor de Sheinbaum como una alternativa al Canal de Panamá.

Con información de AFP.

