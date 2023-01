Maniobra mortal: Hombre sufrió trágico desenlace por evitar que le robaran su carro

Argentina continúa como epicentro de una ola de delincuencia que no da tregua y en la que, pese a la advertencia de las autoridades, siguen registrándose casos de resistencia o de justicia por mano propia. El más reciente caso se dio en la provincia bonaerense de José León Suárez, que fue lugar de una confrontación con desenlace fatal.

Para evitar que le robaran su camioneta Edgardo Roberto Helviz, de 54 años, encontró la muerte cuando se colgó a la puerta delantera de su vehículo, luego de que un delincuente tomara el control del volante y emprendiera la huida. En un intento por frustrar el atraco, la víctima mortal realizó la maniobra que terminó por costarle la vida, según informó Télam.

De acuerdo con esa agencia de noticias, el argentino se disponía a salir de su vivienda el viernes –30 de diciembre– sobre las 4:30 a.m. (hora local) cuando fue sorprendido por el ladrón que, además, estaba armado. En medio del forcejeo, el asaltante perdió el control de la camioneta y la estrelló contra un poste.

El impacto derivó en la caída de Helviz con heridas de gravedad de las que no pudo sobrevivir. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la zona constataron que este (quien tenía una hija) se encontraba sin vida.

#JoséLeónSuarez Se colgó de la puerta de su camioneta para evitar que se la roben, chocaron y murió. Fue en en Joaquín V. González al 7500 y la víctima se llamaba Edgardo Helviz (54). El ladrón escapó pic.twitter.com/z24QZsM1E3 — Diego Aramayo (@DiegoMayo89) January 2, 2023

En imágenes quedó registrado el momento del impacto, exactamente a las 4:39 de la mañana. Tras el choque, el dueño del carro intentó levantarse, mientras que finalmente quedó a un costado de la calle. Por su parte, el asaltante salió y aunque miró a su víctima no se detuvo a intentar auxiliarla sino que continuó su camino. Sobre las 4:40 a.m. salieron dos personas, las primeras que encontraron a Helviz malherido sobre el pavimento.

“Dios te reciba con todo su amor, buen viaje tío Helviz... Sólo pido justicia por vos, solo sacaba su camioneta para ir a laburar, pero el resentimiento de estas lacras que matan (...)”, recopiló Télam sobre las palabras de una familiar de Helviz.

La fiscal Alejandra Burges quedó a cargo del caso catalogado como “homicidio en ocasión de robo”. Además, la funcionaria estableció una autopsia para establecer cuáles fueron exactamente las causas del deceso, pues no se descarta que la víctima haya recibido una herida adicional al impacto por la caída.

Uno de los vecinos, que salió tras el choque, denunció que no hubo una respuesta oportuna para intentar salvar la vida del argentino.

“No venía la ambulancia, fui con la hija (de la víctima) en mi moto a buscarla y la encontramos en la sala Dr. Luis Agote. Nos cansamos de llamar al 911″, aseguró, según Todo Noticias. “Tardamos cinco minutos en ir y venir, porque fuimos a la comisaría y no había móviles”, agregó. Posteriormente, cuando las autoridades llegaron al lugar era demasiado tarde, pues el hombre de 54 años estaba muerto.

Abuelo disparó contra ladrón

En otro caso, esta vez registrado en Buenos Aires, Argentina, un adulto mayor de 76 años se percató de que un intruso aparentemente estaba ingresando a su vivienda por el techo y, en consecuencia, decidió buscar la manera para evitar convertirse en otra víctima de robo.

Los hechos quedaron captados en cámaras de seguridad de la zona donde se observa a un sospechoso merodeando en el tejado.

🚨 AHORA



VIDEO: ASI UN JUBILADO SE DEFENDIÓ DE UN ASALTO Y MATÓ A UN LADRÓN QUE HABÍA ENTRADO A ROBAR A SU CASA



📍 VILLA DIAMANTE, LANÚS

- Fue una legítima defensa

- El jubilado no fue detenido

- El ladrón estaba armado pic.twitter.com/PFV3i9aT4X — Vía Szeta (@mauroszeta) December 28, 2022

No pasó mucho tiempo antes de que el abuelo sacara un arma y abriera fuego contra el presunto ladrón. El individuo intentó escapar, pero la herida lo llevó a desplomarse en frente de la vivienda. Medios locales indicaron que la víctima de asalto no fue detenida; no obstante, las autoridades tomaron posesión del arma.