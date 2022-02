Medios rusos promueven la “necesaria invasión” a Ucrania con estos mensajes

Mientras que en Ucrania la invasión por parte de Rusia avanzaba, los medios y las principales cadenas de televisión rusas emitieron una lección de historia sobre una batalla del siglo XVIII entre fuerzas alemana y rusas en Polonia.

Este tipo de coberturas se considera como normal, en un país en donde el Kremlin ejerce un poder total. Dicho poder es evidente en la prensa, la radio y la televisión.

“El Kremlin está buscando claramente formas de evitar que se formen grietas en ese dique”, dijo Gavin Wilde, un experto en Rusia que anteriormente formó parte del Consejo de Seguridad Nacional. “China fue capaz de sellar su llamado espacio de información soberana de una manera que Rusia simplemente no pudo hacer” concluyó.

Debido a esto, a pesar de sus aliados propagandistas, no hay mucho que Vladimir Putin pueda hacer para mantener la realidad fuera de las pantallas de los celulares y computadores, algo que hace que el control de los medios tradicionales sea más urgente.

“El control de los medios de comunicación clásicos es ya bastante completo”, declaró a Yahoo News, Janis Kluge, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. “Es difícil encontrar la verdad sobre la guerra allí”, afirmó.

En ese sentido, en las emisoras como radio Komsomolskaya Pravda, que su propio nombre es un recuerdo de la propaganda soviética pues significa “La verdad de las Juventudes Comunistas”, se presentaron episodios como el del jueves por la noche, en el que el presentador del programa amplificó los sentimientos antiucranianos por parte de sus seguidores. En el programa parecía que el pueblo ruso estaba completamente con Putin en la “necesaria invasión” para desmilitarizar y “desnazificar” Ucrania.

“Tenemos que tomar Kiev, cuanto antes mejor”, dijo un oyente. Por otro lado, el presentador de otro programa de radio con sede en Moscú prometió que una vez que Rusia ocupara el país, los nacionalistas ucranianos de derechas serían “eliminados”.

Los medios rusos han estado impartiendo lecciones de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pues el Kremlin ha recurrido a estas tácticas para convencer a la población rusa y acallar cualquier diferencia.

Ciberataques

Con la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció este viernes las medidas tomadas contra el gobierno ruso, añadiendo también al presidente Vladimir Putin y su canciller Serguéi Lavrov en la lista de responsables sancionados.

El enfrentamiento entre las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ha estado en dos campos de batalla: el diplomático y económico, pero entre los estadounidenses existe el miedo de que la ofensiva pase a los ciberataques, un lugar en donde los rusos han demostrado gran capacidad al dejar algunos daños en el pasado.

Según informó CNN, el pasado martes “un alto funcionario cibernético del FBI advirtió a las empresas y gobiernos locales de Estados Unidos que deberían estar atentos a posibles ataques de ransomware, solo días después de que varias agencias de EE. UU. emitieran una advertencia similar a los ejecutivos de los principales bancos de EE. UU.”.

Entre los precedentes de los ataques cibernéticos a la infraestructura de Estados Unidos, se recuerdan: “el hackeo de SolarWinds que se infiltró en varias agencias gubernamentales en 2020, el ataque de ransomware que forzó el cierre de una de las tuberías de combustible más grandes de Estados Unidos durante varios días el año pasado y otro ataque a uno de los productores de carne más grandes del mundo, JBS”, señaló CNN.

Es importante entender que el ransomware es una clase de malware que representa un riesgo para los dispositivos. “Ransom”, es una palabra inglesa que significa “rescate”. El ransomware es un software extorsivo: su finalidad es impedirte usar el dispositivo hasta que se haya pagado un rescate”, según el portal de la firma Kaspersky.

Aunque estos ataques no están relacionados directamente con el gobierno ruso, las autoridades estadounidenses manejan la hipótesis de que los hackers tiene la “bendición” de Rusia. “No operan directamente para el gobierno ruso, pero operan bajo un conjunto de reglas que dice: ‘ustedes hacen lo que quieren... no apunten a las cosas rusas y no los molestaremos’”, afirmó Herb Lin, investigador principal de política y seguridad cibernética en el Centro para la Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford, en palabras recogidas por CNN.

Los bancos estarían en la mira de los cibertaques, así lo expresó George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike. “Hablé con muchos bancos recientemente, muchos altos ejecutivos, y están preocupados”, dijo Kurtz, quien lidera la firma de ciberseguridad que está enfocada en la nube, la cual trabaja con 14 de los 20 bancos más grandes de EE. UU., así lo destacó el portal de la CNBC.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.