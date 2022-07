Mexicana cumplió su sueño y se graduó de bachiller a sus 84 años

La mujer recibió su diploma en el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 74, del Ejido Tepehuaje, en Cadereyta, Querétaro.

Albis Dávila, una usuaria de la red social Facebook, compartió orgullosa recientemente las fotografías de su abuelita de 84 años de edad, quien se graduó de bachiller este año.

“Hoy fue la ceremonia de graduación del CBTA, del cual se graduó mi abuelita, estamos muy orgullosos de ella, pudo cumplir una más de sus metas. Y estamos felices que nosotros pudimos estar allí para verla. Es un ejemplo a seguir para nunca desistir de sus metas”, publicó Dávila en su perfil de Facebook.

A su vez, el alcalde de Cadereyta, Cosme Leal, también publicó un mensaje para la mujer en su cuenta de Facebook: “Muchas felicidades a la Sra. Irma Gloria Esquivel, porque a sus 84 años terminó el bachillerato en el CBTA 74 de Tepehuaje. Todos los esfuerzos tienen una recompensa y esta graduación es un ejemplo que nos motiva para no poner excusas a la educación, porque no hay edad para cumplir nuestros sueños, mi admiración para la Sra. Irma”.

Un caso similar se presentó con la historia de una niña que celebra su grado frente a la tumba de madre

La pérdida de un ser querido es una situación llena de desolación y desconsuelo, aunque cada quien afronta este tipo de situaciones de manera distinta. Durante la última semana se hizo viral el caso de una joven estudiante de colegio de México, quien recientemente perdió a su madre, razón por la que en medio del duelo decidió hacerle una promesa, la cual ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales.

Arlen Hau, una joven estudiante del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay, México), tuvo como principal motor a su madre, quien falleció hace cuatro meses, momento en el que le prometió que le dedicaría su grado de bachiller.

“Agradecida que estuviste en cada una de mis etapas apoyándome. Cuando me sentía estresada y sentía que no podía lograr terminar, me hablabas para dar tus palabras de motivación con papá. Después de eso ya estaba mejor y lograba terminar (...) Sí se pudo, mami, gracias por todo, mi cielo Marlene Mazanilla. Te amo y un beso hasta el cielo, mi pompón”, escribió la estudiante.

Tras finalizar sus estudios y recibir el diploma, Arlen, en compañía de su padre, fueron al cementerio a llevar unas flores y mostrarle a su madre que por fin pudo cumplir el sueño de terminar su formación profesional siendo buena alumna, dado que no reprobó ninguna materia durante sus estudios.

“Así como Dios me dio una gran mujer de madre, estoy agradecida de que mi mami se enamoró de un gran hombre y formó su familia. Logró grandes cosas con mi mami para que a mí y mis hermanos no nos falte nada (...) Tenía la emoción de abrazarte y decirte: ‘mami, lo logré, después de tres años por fin terminé’, pero te me adelantaste”, dice el post de la joven bachiller.