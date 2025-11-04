Suscribirse

Mundo

Murió Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU., líder de la lucha contra el terrorismo tras el 11 de septiembre

Pese a haber sido parte del gobierno republicano de George W. Bush, en sus últimos años se distanció de Donald Trump y apoyó a Kamala Harris.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 12:20 p. m.
Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, siendo entrevistado en 2011.
Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, siendo entrevistado en 2011. | Foto: Getty Images

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política estadounidense de comienzos del siglo XXI, falleció este martes, 4 de noviembre, a los 84 años, debido a complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular, según confirmó su familia en un comunicado.

El texto señala que Cheney murió “rodeado de su esposa Lynne, sus hijas Liz y Mary, y otros familiares”, y describe su vida como la de “un gran hombre que enseñó a sus hijos y nietos a amar a nuestro país y a vivir con coraje, honor, amor y bondad”.

Contexto: 23 años después de los atentados del 11-S en Estados Unidos, estas cifras revelan su impacto económico

“Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestra nación. Y somos afortunados de haber sido amados por este noble gigante de hombre”, expresó la familia.

Cheney fue vicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009, durante los dos mandatos de George W. Bush, y es recordado como uno de los arquitectos de la invasión a Irak en 2003. Su defensa de la doctrina de ataques preventivos y su impulso a políticas antiterroristas expansivas, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, marcaron un giro duradero en la política exterior de Washington.

El exvicepresidente estadounidense Dick Cheney.
El exvicepresidente estadounidense Dick Cheney. | Foto: AFP

Antes de llegar a la vicepresidencia, Cheney tuvo una larga carrera en la política y la milicia. Fue jefe de Gabinete de la Casa Blanca bajo Gerald Ford, congresista por Wyoming y secretario de Defensa durante la presidencia de George H. W. Bush, cargo desde el cual dirigió la Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo de 1991.

Durante sus ocho años como segundo al mando, Cheney se convirtió en una figura polarizadora. Fue señalado como el verdadero poder detrás del trono en la administración Bush, por su influencia en decisiones sobre defensa, inteligencia y seguridad nacional.

Contexto: Osama Bin Laden: una de las mentes terroristas detrás del atentado contra las Torres Gemelas de 2001

En los años posteriores a su retiro, Cheney sobrevivió a cinco ataques cardíacos, y en 2013 declaró que se despertaba cada día “agradecido por el regalo de un día más”.

En la última década, el exvicepresidente se convirtió en uno de los republicanos más críticos de Donald Trump, especialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Su hija, Liz Cheney, fue una de las principales voces del partido en denunciar la responsabilidad del expresidente en los hechos.

El vicepresidente Dick Cheney y el presidente George W. Bush se reúnen tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001
El vicepresidente Dick Cheney y el presidente George W. Bush se reúnen tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. | Foto: Getty Images
Contexto: Las diez cosas que cambiaron en el mundo después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos

En un anuncio de campaña en apoyo a su hija, Cheney declaró: “En los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que haya sido una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump. Intentó robar las últimas elecciones usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder”.

El año pasado, el exvicepresidente sorprendió al afirmar públicamente que votaría por Kamala Harris, la candidata demócrata, en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Donald Trump terminó triunfando.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alfredo Morelos da veredicto sobre su futuro en Nacional: habló en vivo y lo dejó claro

2. Córdoba se convierte en el epicentro del deporte escolar con la apertura de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe

3. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ teme por su vida, culpó a su exmánager y lo acusó de maltratar a su mujer

4. Tren embiste a camión que transportaba autos en Schertz, Texas: conductor logra escapar segundos antes del impacto

5. Novio terminó en el hospital tras un accidente por una tradición en una boda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCasa Blanca11 de septiembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.