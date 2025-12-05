Nicolás Maduro le envió un mensaje a Petro y mostró su respaldo para “refundar la Gran Colombia”, en medio de tensiones con EE. UU.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aplaudió el encuentro mantenido entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y un grupo de opositores venezolanos en la ciudad de Cúcuta, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, para abordar la violencia de Estados Unidos y los ataques en el Caribe.

La reunión, en la que las partes hablaron de los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Estados Unidos contra narcolanchas en el mar Caribe y Pacífico, supone para Maduro una “excelente noticia”, tal y como ha matizado en su programa ‘Maduro Live de Repente’.

“Felicito a los opositores venezolanos que fueron a Cúcuta con esta invitación especial del presidente Petro, que ama mucho a Venezuela, porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de Bolívar, de la Gran Colombia”, ha indicado el mandatario.

Nicolás Maduro durante su show en vivo "De Repente" | Foto: FB/NicolásMaduro

En este sentido, el líder chavista agradeció “de todo corazón” a Petro “todo lo que hace por la defensa de la soberanía de Sudamérica”.

“Sabe que cuenta con la República Bolivariana de Venezuela para refundar la Gran Colombia, más temprano que tarde, y para garantizar la soberanía y la paz de nuestro territorio”, dijo Maduro.

El propio Petro dijo en un mensaje a través de redes sociales su “rechazo a la violencia” ejercida contra el país vecino y ha mostrado su apoyo a un “acuerdo democrático nacional para poner fin a la situación que vive Venezuela ante estas amenazas imperialistas”.

“Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”, aseveró.

Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo. Democrático nacional.



Eric Ondarroa, Jesús “Chuo” González, Ricardo Cusanno, Pablo Zambrano pic.twitter.com/B5wLq47ISd — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2025

El pasado 21 de noviembre, Gustavo Petro insistió en su idea de establecer un “gobierno de transición compartido” en Venezuela antes de convocar elecciones libres “sin presiones indebidas” ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión de candidaturas, como la de la opositora María Corina Machado.

Petro lamentó que no se lograra alcanzar un acuerdo para retirarle las sanciones a Venezuela, destensar la situación y convocar elecciones libres “cuanto antes”, en la reunión que albergó Bogotá en abril de 2023 con todas las partes, incluidas autoridades de Estados Unidos y Europa.

“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”, ha señalado este viernes el presidente colombiano en un extenso mensaje en X.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: getty images

Petro dijo que la falta de acuerdos y “ahora la amenaza armada extranjera” ponen en riesgo cualquier solución política y ha advertido con la posibilidad de “un desmantelamiento violento” de la situación en Venezuela.