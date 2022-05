Nuevo caso de “usted no sabe quien soy yo”; “te cagaste conmigo”, dijo la mujer a las autoridades

Nuevamente se ve un caso donde una mujer discute con autoridades de la ciudad de Quito, Ecuador, y se aprovecha de su supuesto estatus que tiene para evadir sus responsabilidades.

En dos videos que tomaron los agentes de tránsito de la capital ecuatoriana, se puede ver cómo la mujer intimida y no cumple con las órdenes que le están dando. Incluso se ve a una persona que le dice que “colabore” a lo que responde que no lo hará.

“A ver qué, a ver qué, soy una delincuente acaso, no me jodas, no te estoy faltando al respeto grábale a esta tipa, qué se cree [...] qué vas a hacer ahorita, me vas a llevar presa”, dice la ciudadana dentro de la camioneta de las autoridades de Quito.

Acto seguido se le ve en una oficina con varios agentes de tránsito donde amenazó a los oficiales y aseguró que los iba a dar de baja. “Te voy a amenazar y te voy a sacar en Teleamazonas [...] Te voy a dar de baja y con esos guantes negros vas a ver lo que te voy a hacer”, afirma la amenazante mujer.

🗣"¿Sabes quién soy yo? Yo trabajo en #Teleamazonas, yo te saco mañana. Te voy a dar de baja. Vas a ver lo que te voy a hacer" amenaza la mujer a una agente de la @AMT_Quito, tras ser retenida, por haber cometido una presunta infracción de tránsito. 2/2 pic.twitter.com/9b6olyWS1Y — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 30, 2022

Las publicaciones se volvieron vírales en Ecuador, tanto que llegaron al canal Teleamazonas que desmintió la versión de la mujer que dijo trabajar en dicho canal. “Ante el video publicado en redes sociales en el que una mujer protagonizó una discusión con agentes de tránsito y aseguró ser colaboradora de Teleamazonas. Teleamazonas aclara que dicha ciudadana no trabajó ni trabaja en nuestra empresa”, dice la pieza digital que se difundió en redes sociales.

Este caso recordó el de Bogotá, Colombia, donde por medio de un video se vio al ciudadano Nicolás Gaviria amenazar a agentes de la Policía Nacional con llevarlos al Chocó. El hecho fue en 2015. Fue tan resonado el caso en Colombia que frente a esto, el 17 de septiembre de ese año, tuvo que pedir disculpas públicas a la institución, frente al director Rodolfo Palomino y el fiscal general Eduardo Montealegre.

Lo cierto es que Gaviria viene de una familia influyente. Aunque se desmintió que el expresidente fuera su tío, el administrador de la Universidad de la Sabana es nieto del empresario Gustavo Gaviria. Esto no le impidió lanzarse a las pasadas elecciones legislativas, tratando de iniciar una carrera en la política en la Cámara por Bogotá bajo el partido Colombia Justa Libres, en alianza con Mira.

“Es un proyecto de vida que yo tenía desde pequeño, siempre me ha gustado el tema político y lo aprendí con mi abuelo. De chiquito yo siempre lo acompañaba en las reuniones y aprendí mucho. Conocí muchos políticos y me fui incursionando, apoyando a algunos como empresario”, dijo Nicolás en conversación con SEMANA.

No es la primera vez que se lanza a la política, ya que intentó ser candidato al Concejo de Bogotá en 2019 por el Centro Democrático. A pesar de su intento, esto recordó su pasado como protagonista del video y finalmente el partido no le concedió el aval. Gaviria aseguró que él fue quien lo decidió, por proyectos personales que priorizó.