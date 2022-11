Ojo con esta práctica en la peluquería: mujer sufrió un derrame cerebral cuando se la realizaron

El “síndrome de apoplejía del salón de belleza” fue acuñado en el Journal of the American Medical Association, en 1993, por el Dr. Michael Weintraub.

Visitar la peluquería, sin importar la frecuencia, suele ser una práctica común tanto en mujeres como en hombres y lo que nunca se esperaría es que una acción que parece completamente normal pueda tener consecuencias a futuro, dependiendo la intensidad con la que se realice.

No se trata de ninguna teoría de conspiración u otro intento de lugareños por dar explicación a lo que la misma ciencia ya instauró un nombre. El “síndrome de apoplejía del salón de belleza” es la denominación para varios factores en común que, podría derivar en la muerte.

Una mujer (de 50 años) en la ciudad india de Hyderabad, terminó sufriendo un derrame cerebral, antes de que le cortaran el cabello en un establecimiento producto de la presión que hacía el estilista en su cabeza. El personal médico afirmó que se había afectado un vaso que garantiza el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

“Sucede cuando el masajista presiona el cuello y la cabeza con fuerza, a veces incluso gira el cuello para producir un sonido de crujido, esto lleva a que los vasos sensibles se lesionen. La mujer, como muchas pacientes con accidente cerebrovascular, ha recibido medicación de por vida”, dijo el doctor Praveen Kumar a India Today.

¿Qué relación hay con el derrame?

No obstante, no es un hecho que haya empezado a registrarse en los últimos años; de hecho, hace tres décadas en el Journal of the American Medical Association el Dr. Michael Weintraub fue quien designó un nombre a esta afectación que puede pasar desapercibida. Medios internacionales recogieron también la explicación del Dr. Jyoti Bala Sharma, quien dirige al área de neumología en un centro asistencial de Noida (a 25 kilómetros de Nueva Delhi, la capital).

“Cada vez que hay una manipulación del cuello, como un procedimiento de salón de belleza o una actividad de naturaleza quiropráctica, esto podría causar un desgarro en las arterias y se empieza a formar un coágulo. Debido a este coágulo, se interrumpe el suministro de sangre al cerebro y esto puede provocar un derrame cerebral”, aseguró el especialista.

Otros antecedentes reportados

El diario británico Daily Mail compiló otro caso en el que un hombre recibió una compensación de 90.000 libras esterlinas (más de 500 millones de pesos colombianos a día de hoy), después de que estuviera al borde de morir por esta práctica en un salón de belleza. Un derrame cerebral fue también el resultado, luego de un esfuerzo no previsto cuando le lavaban el cabello.

“Sentí que todo el costado de mi cuerpo se entumecía y mientras esperaba la ambulancia, mis ojos se pusieron como ping y comenzaron a rodar” comentó Dave Tyler hace unos seis años.

Los médicos consideran que cuando el cuello es sometido a una presión fuera de lo habitual, pueda llevar a que la arteria se extienda más allá de lo natural y se desgarre. Producto de lo anterior, la persona puede terminar afectada por una obstrucción o la aparición de un coágulo que limite la entrada de sangre al cerebro.

Según ese medio, el hombre (ingeniero de sonido de profesión), empezó a notar un dolor de cabeza que hizo que colapsara durante un encuentro de negocios en 2011. Cuando la unidad de urgencias lo atendió fue traslado a un hospital londinense de neurología, donde un doctor le cuestionó: “¿Te has cortado el pelo recientemente?”