ONU advierte sobre aumento de violencia sexual contra niños: zonas de conflicto, los focos más difíciles

La violencia contra los menores en países en conflicto, como el hechos de reclutamiento de niños soldados, asesinatos, mutilaciones, violaciones y secuestros, se mantuvo en un alto nivel en 2021, con un marcado aumento de la violencia sexual, según un informe de la ONU.

Pese a las cifras reveladas en el informe, existe una fuerte resistencia por parte de varias ONG; en tanto, estas advierten que la ONU, en su informe, ha minimizado los crímenes atribuidos a Israel.

Sobre lo observado por la ONU, en 2021 los “secuestros y violaciones y otras formas de violencia sexual (contra los niños) han subido trágicamente en 20 %”, indicó un comunicado de prensa que acompaña a la publicación del informe anual del secretario general de la organización, António Guterres.

Este documento analiza varios países en conflicto e identifica en un apéndice, titulado “Lista de la vergüenza”, a responsables de las violaciones a las autoridades estatales y no estatales, así como grupos armados.

Junto a Etiopía y Mozambique, Ucrania se sumó como país de creciente preocupación por los actuales enfrentamientos armados.

El año pasado, la ONU identificó 23.982 violaciones graves de los derechos de los menores, incluidas 22.645 cometidas en 2021 y 1.337 anteriores pero recién confirmadas el año pasado, especificó el documento.

Si bien se lograron avances, como la liberación de niños encarcelados o de reclutados en algunos países como Malí, Nigeria y Filipinas, hubo graves violaciones en Afganistán, República Democrática del Congo, Israel y los Territorios Palestinos, Somalia, Siria y Yemen.

Varias ONG reaccionaron negativamente al informe del jefe de la ONU

“El secretario general no solo no incluyó a los perpetradores de los conflictos armados en Ucrania, Etiopía y Mozambique en su ‘Lista de la vergüenza’, sino que su informe no proporciona información significativa sobre las atroces violaciones a las que han sido sometidos los niños en estos conflictos”, lamentó Jo Becker, de Human Rights Watch (HRW).

“Su omisión en la ‘Lista de la vergüenza’ de las fuerzas de Israel, que están acusadas de asesinar a 78 niños palestinos en 2021 y mutilar a 982, es otra oportunidad perdida para hacerlos rendir cuentas, ya que otras fuerzas o grupos armados han sido incluidos en la lista por violaciones mucho menores”, agregó.

En un comunicado de prensa, la ONG Watchlist on Children and Armed Conflict (Lista de seguimiento sobre los niños y los conflictos armados) también deploró el deseo de minimizar la responsabilidad de Israel en su trato contra los menores palestinos.

Lamentó asimismo un “flagrante desprecio” por la vida infantil en Etiopía, Mozambique y Ucrania, así como en otros países devastados por guerra.

En rueda de prensa, Virginia Gamba, representante especial del secretario general de la ONU para la infancia en conflictos armados, rechazó las críticas vinculadas a Israel y dijo que ese país había sido advertido de que sería colocado en la “Lista de la vergüenza” en 2022 si no se constaba una mejora en la actuación de sus fuerzas.

*Con información de la AFP.