Suscribirse

Mundo

Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra

Se ordenó la prisión preventiva del presidente peruano Martín Vizcarra porque el juez dictaminó que no hay razón para que no deje el país.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 10:58 p. m.
Martín Vizcarra
Martín Vizcarra | Foto: Fotoholica Press/LightRocket via

El juez ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Esto forma parte del proceso por, presuntamente, haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos por parte de empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA, vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

Contexto: ¿Por qué Martín Vizcarra no podrá salir de Perú en los próximos 18 meses?

Al expresidente se la acusa de “cohecho pasivo propio”. El juez de la Corte Superior Nacional, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra al considerar que no cuenta con una radicación laboral ni familiar suficiente para asegurar su permanencia en el país, de acuerdo con el medio Infobae.

Martín Vizcarra habla con soldados y doctores durante una campaña de test de coronavirus y entrega de ayudas.
Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra | Foto: AP

La decisión fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, quien determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

El juez ordenó que fuera conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla el mandato judicial. El dictamen se inició el pasado 26 de julio, pero fue aplazado en varias ocasiones y se retomó cuando la fiscalía y la defensa presentaron nueva evidencia en su contra.

Lo más leído

1. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso
Contexto: La sombra detrás de la destitución del presidente Martín Vizcarra

Aunque la prisión preventiva es provisional, el cumplimiento de la misma será esencial para los siguientes procesos a los que se enfrentará el expresidente, que ya era investigado por corrupción.

La decisión fue tomada bajo un alto escrutinio público y el análisis de expertos.

Martín Vizcarra, destituido de su cargo como presidente.
Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra | Foto: AP

Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú el 23 de marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y gobernó hasta el 9 de noviembre de 2020, cuando el Congreso aprobó su destitución por “incapacidad moral permanente”.

Vizcarra se centró en la lucha contra la corrupción y promovió reformas judiciales y políticas. Disolvió el Congreso en 2019, una decisión que el Tribunal Constitucional del país consideró ajustada a la ley. También enfrentó desafíos como la pandemia de COVID-19 y la crisis de inmigración en el país.

Martín Vizcarra
Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Perú, Martín Vizcarra | Foto: AP

La tensión alcanzó su punto máximo en ese mismo año, cuando disolvió el Congreso, argumentando que este había “negado una cuestión de confianza”. Esta acción fue respaldada por el Tribunal Constitucional y le valió un fuerte apoyo popular, ya que muchos peruanos estaban frustrados con la corrupción en el parlamento.

Contexto: El expresidente peruano Martín Vizcarra fue inhabilitado políticamente por 10 años por escándalo de vacunación

El expresidente enfrenta una situación complicada. De ser el caso, la violación a la prisión preventiva sería vista como una agravante en su situación legal, ya que demuestra un riesgo de fuga u obstrucción de la justicia, lo que podría influir negativamente en su sentencia final y resultar en una pena de prisión más severa si es declarado culpable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

2. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

3. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

4. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

5. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Perúcorrupciónexpresidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.