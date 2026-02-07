Pánico en plena feria: atracción gigante se desploma repentinamente dejando 1 muerto y 13 personas heridas

Este sábado, 7 de febrero, se desató el pánico en la feria de Surajkund, en Faridabad, después de que una atracción gigante se desplomara repentinamente con unas 20 personas a bordo.

Al menos 13 visitantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente y se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del accidente y cualquier posible fallo de seguridad.

Inspector Dies, 13 Hurt as Tsunami Ride Collapses at Surajkund Mela



When the Tsunami ride jammed at its peak, tilted, and crashed with 15 to 19 people aboard. Veteran officer Prasad, 59, from Palwal Police and a 36-year Haryana Armed Police member, died helping evacuate victims pic.twitter.com/KikOrfCbfA — Sumit (@SumitHansd) February 7, 2026

Mientras algunos pasajeros eran evacuados de la atracción suspendida, la estructura se derrumbó, lo que provocó la muerte de un inspector que coordinaba las labores de rescate y dejó a más de una docena de asistentes heridos.

Las autoridades competentes han abierto diligencias para esclarecer el problema técnico que habría ocasionado el incidente, mientras que los responsables están bajo una supervisión exhaustiva debido a las medidas de seguridad aplicadas en uno de los eventos culturales más concurridos del norte de la India.

La tragedia se desató durante lo que debería haber sido una atracción emocionante y rutinaria en la Feria Internacional de Artesanía Surajkund, que se celebra anualmente y atrae a miles de visitantes que celebran el rico patrimonio cultural de la India.

#BIGQUESTION : Who Is Responsible for the Death at Surajkund Mela? Are Safety Norms Just a Formality at Public Fairs?



Tragedy struck the Surajkund Fair on Saturday when a tsunami swing collapsed, killing a Haryana Police inspector and injuring several people. The incident has… pic.twitter.com/0c4v7Eaip5 — upuknews (@upuknews1) February 7, 2026

Testigos presenciales describieron escenas de pánico cuando el Tsunami Swing, una popular atracción de péndulo, se atascó en su punto más alto con 18 personas a bordo.

Mientras el personal de la feria y los responsables de las atracciones trataban de evacuar a los usuarios hacia una zona segura, la estructura de soporte del juego falló, lo que ocasionó el colapso del columpio.

Atracción mecánica colapsa en pleno funcionamiento: el impactante video fue publicado en redes sociales

El inspector, cuya identidad todavía no ha sido confirmada de manera oficial, se encontraba entre las personas que colaboraban desde el suelo en las labores de rescate cuando ocurrió el desplome.

Las 13 víctimas heridas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, y se reporta que varias se encuentran en estado crítico.

Un mal funcionamiento de una atracción en Surajkund Mela mató a un inspector durante la evacuación e hirió a 13 visitantes de la feria Foto: X/@AliMaahira

Las familias presentes en la feria describieron los momentos como aterradores, mientras los gritos rompían el ambiente festivo, transformando la celebración en un momento de pánico e incertidumbre.