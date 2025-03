Papa Francisco: este es el reporte sobre su salud este 3 de marzo. “Doy las gracias por la atención con la que me cuidan”

¿Podría renunciar?

SEMANA habló con Jorge Mario Eastman, uno de los colombianos que mejor conoce el vaticano. El exembajador ante la Santa Sede aseguró que no es descabellado que, una vez se recupere, el Papa decida apartarse del cargo. “Puede que sí, lo ha dicho, lo ha dejado establecido desde el principio que comenzó su papado. El ejemplo también de Benedicto XVI es algo demasiado reciente como para no tenerlo en cuenta en un momento como este. Él siempre ha dicho que si en algún momento ve que su condición física no le permite ejercer a plenitud su papado, él no tiene ningún problema en la renuncia”.