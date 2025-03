Papa Francisco: Vaticano revela cuando volverá el pontífice a la vida pública

El papa Francisco, convaleciente tras una grave neumonía que puso en peligro su vida, dará su tradicional bendición “urbi et orbi” en la plaza de San Pedro el Domingo de Pascua, el 20 de abril, anunció el jueves el Vaticano. La Santa Sede no precisó, sin embargo, si el pontífice argentino, de 88 años, podría presidir las otras celebraciones, una hipótesis poco probable teniendo en cuenta el cargado programa de la Semana Santa.

“El papa está en la residencia Santa Marta, descansa, no ve a nadie; según lo que sé en este momento no tiene audiencias, no recibe” visitas, declaró el jueves el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, citado por la agencia de prensa Ansa. Según él, el papa no podrá “tal vez” volver a las actividades como antes. “Debemos encontrar medios diferentes”, declaró.