Pelea a golpes y jalones de pelo en Congreso de Ciudad de México: video se hace viral en redes sociales

Las imágenes muestran que al menos cinco legisladoras de ambos partidos discutieron airadamente.

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 3:46 p. m.
Otros legisladores intentaron separar a las diputadas y calmar los ánimos. | Foto: X/@AlertaMundoNews

Legisladoras del Congreso de la Ciudad de México se vieron envueltas en una pelea con golpes, empujones y jalones de pelo en la tribuna principal de la sede parlamentaria, durante un debate televisado en vivo por el canal de la institución.

El incidente ocurrió cuando diputadas del Partido Acción Nacional tomaron la tribuna como protesta ante el supuesto incumplimiento de acuerdos del oficialista partido Morena, con mayoría en este congreso local.

Estos acuerdos estaban relacionados a una reforma del órgano local de transparencia, según reportó la prensa local.

Las imágenes muestran que al menos cinco legisladoras de ambos partidos discutieron airadamente, se dieron codazos y manotazos, y terminaron tirándose de los cabellos en el aparente intento de las morenistas de retirar de la tribuna a las opositoras del PAN, que se resistían a moverse.

“Tomamos tribuna de manera pacífica, sin tocar a nadie, y la decisión que tomó el grupo parlamentario mayoritario y sus aliados fue intentar recuperar la mesa directiva a través de la violencia”, dijo Andrés Atayde, coordinador de los congresistas del PAN, en una conferencia posterior al incidente.

Contexto: Batalla campal en parlamento serbio: granadas aturdidoras, bengalas y bombas de humo, hay varios heridos

Durante la trifulca, otros legisladores intentaron separar a las diputadas y calmar los ánimos, en medio de un alboroto generalizado, mientras el resto de los presentes se limitó a mirar o a filmar la escena con sus teléfonos, entre risas y desconcierto.

“No solamente es vulgar, no solamente es agresivo, sino que es lamentable que ese sea el grupo mayoritario que hoy gobierna esta ciudad”, dijo Daniela Álvarez, una de las diputadas panistas que se resistió a abandonar la tribuna y protagonizó la pelea, en la misma conferencia.

Los legisladores del PAN abandonaron el recinto tras el incidente, mientras la mayoría de Morena aprobó que se reanude el debate sin la presencia del partido opositor, según reportes divulgados en las redes sociales del Congreso local.

“Lo que nos preocupa mucho es cómo sistemáticamente la oposición está recurriendo a la violencia a falta de argumentos, a falta de poder dar el debate”, dijo por su parte Paulo García, vocero parlamentario de Morena a la televisora Milenio.

Esta no es la primera vez que una sesión parlamentaria acaba en peleas físicas en México. En agosto de este año ocurrió en el Senado; esa vez, por una disputa sobre las limitaciones en el uso del derecho de palabra.

El Senador del Partido Acción Nacional Miguel Angel Yunes (L) se dirige a los legisladores de la cámara alta de la legislatura durante la legislación de la reforma judicial propuesta por el gobierno en el Congreso Nacional en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2024. La controvertida reforma del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, inició este martes su etapa final en el Senado en medio de protestas, tensiones con Estados Unidos y nerviosismo económico. (Foto de César SÁNCHEZ / AFP)
Congreso de México. Imagen de referencia | Foto: AFP

*Con información de AFP.

