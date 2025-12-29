Deportes

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

El estadio tiene nuevos dueños tras la venta del 49 % de las acciones del Club América a la inversora estadounidense General Atlantic.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 4:10 p. m.
Estadio Azteca durante el lanzamiento oficial del balón del Mundial 2026
Estadio Azteca durante el lanzamiento oficial del balón del Mundial 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

Mientras continúan las obras para ser sede del partido inaugural del Mundial 2026, se confirmó un nuevo cambio de dueños para el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca).

Este nombre se cambió por cuestiones de patrocinio en marzo de 2025 y ha generado controversia entre los hinchas que lo siguen mencionando con su antigua denominación.

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

Ni siquiera la FIFA lo nombra como Azteca en su página oficial, más allá de decir que será el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales en la historia de los mundiales.

Según el ente rector del fútbol, este escenario será conocido como Estadio Ciudad de México durante la disputa del Mundial 2026.

Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Deportes

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Deportes

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

Deportes

Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

Deportes

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Deportes

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Deportes

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Así aparece el Estadio Azteca en la web oficial de la FIFA
Así aparece el Estadio Azteca en la web oficial de la FIFA Foto: Captura fifa.com

FIFA no reconoce el nombre de marcas patrocinadoras para los estadios de la Copa del Mundo y por ende los nombra de acuerdo a la ciudad en la que están ubicados.

En este caso elimina el nombre de Banorte, institución financiera que llegó a un acuerdo para asumir el nombre del recinto durante los próximos 12 años.

Actualmente, el Estadio Banorte se encuentra en obras para cumplir con todas las normas exigidas para el Mundial.

Su reinauguración está programada para el mes de marzo, cuando la selección de México reciba a Portugal en un partido amistoso que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Salió el último ‘ranking’ Fifa de 2025: así quedó la Selección Colombia tras un año agridulce

Se espera que para ese día esté disponible el aforo total y se calienten los motores para el partido inaugural de la cita orbital: México vs. Sudáfrica el 11 de junio de 2026.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, subirá de esta forma el telón de un Mundial por sexta vez en su historia, récord de la competición por delante de las cuatro de Brasil y Alemania

Hasta ahora México nunca salió con victoria de esos partidos inaugurales. En 1930 cayó en el estreno contra Francia (4-1), al igual que hizo frente a Brasil (4-0) en 1950 y Suecia (3-0) en 1958.

La primera vez que organizó el Mundial en 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca, y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010.

YouTube video 5HMcPYNhd-E thumbnail

El Estadio Azteca tiene nuevos dueños

Si le faltaba algo al Estadio Azteca para perder algo más de su mística era cambiar de dueños justo antes del Mundial, algo que fue confirmado por el Club América la semana pasada.

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49 por ciento de las acciones del equipo y se quedó de paso con el estadio.

El Grupo Ollamani informó sobre “la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada Grupo Águilas) que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio".

“Ollamani conservará una participación de control del 51 por ciento y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas”, precisa el comunicado.

Mas de Deportes

Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

América de Cali sigue tomando decisiones en su plantel para 2026

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: An aerial view of the Azteca Stadium during the launch of 'Trionda' the FIFA World Cup 2026 official match ball, in Mexico City, Mexico on October 03, 2025. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Deportivo Cali logró fichaje de un exBoca Juniors para 2026

Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 28: Luis Suarez of Sporting CP celebrates scoring Sporting CP third and his second goal during the Primeira Liga match between Sporting CP and Rio Ave FC at Estadio Jose Alvalade on December 28, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Fuad Char habló sobre la situación de José Enamorado

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC

Yeison Guzmán vuelve al fútbol colombiano: se confirmó el acuerdo total y su nuevo equipo

Noticias Destacadas