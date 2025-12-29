El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Mientras continúan las obras para ser sede del partido inaugural del Mundial 2026, se confirmó un nuevo cambio de dueños para el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca).

Este nombre se cambió por cuestiones de patrocinio en marzo de 2025 y ha generado controversia entre los hinchas que lo siguen mencionando con su antigua denominación.

Ni siquiera la FIFA lo nombra como Azteca en su página oficial, más allá de decir que será el primer estadio en recibir tres partidos inaugurales en la historia de los mundiales.

Según el ente rector del fútbol, este escenario será conocido como Estadio Ciudad de México durante la disputa del Mundial 2026.

Así aparece el Estadio Azteca en la web oficial de la FIFA Foto: Captura fifa.com

FIFA no reconoce el nombre de marcas patrocinadoras para los estadios de la Copa del Mundo y por ende los nombra de acuerdo a la ciudad en la que están ubicados.

En este caso elimina el nombre de Banorte, institución financiera que llegó a un acuerdo para asumir el nombre del recinto durante los próximos 12 años.

Actualmente, el Estadio Banorte se encuentra en obras para cumplir con todas las normas exigidas para el Mundial.

Su reinauguración está programada para el mes de marzo, cuando la selección de México reciba a Portugal en un partido amistoso que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Se espera que para ese día esté disponible el aforo total y se calienten los motores para el partido inaugural de la cita orbital: México vs. Sudáfrica el 11 de junio de 2026.

El Tri, dirigido por Javier Aguirre, subirá de esta forma el telón de un Mundial por sexta vez en su historia, récord de la competición por delante de las cuatro de Brasil y Alemania

Hasta ahora México nunca salió con victoria de esos partidos inaugurales. En 1930 cayó en el estreno contra Francia (4-1), al igual que hizo frente a Brasil (4-0) en 1950 y Suecia (3-0) en 1958.

La primera vez que organizó el Mundial en 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca, y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010.

El Estadio Azteca tiene nuevos dueños

Si le faltaba algo al Estadio Azteca para perder algo más de su mística era cambiar de dueños justo antes del Mundial, algo que fue confirmado por el Club América la semana pasada.

La firma inversora estadounidense General Atlantic adquirió el 49 por ciento de las acciones del equipo y se quedó de paso con el estadio.

El Grupo Ollamani informó sobre “la formación de una alianza estratégica con General Atlantic (denominada Grupo Águilas) que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio".

“Ollamani conservará una participación de control del 51 por ciento y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento en Grupo Águilas”, precisa el comunicado.