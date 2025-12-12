¿Es el Mundial un motor de crecimiento o un golpe financiero para los países anfitriones? Esto dejará el torneo de 2026

La Copa Mundial de Fútbol de 2026, prevista como la más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, movilizará grandes cifras en cuanto a lo económico. Sin embargo, los costos para las ciudades sede podrían elevarse al no tener un espaldarazo financiero de la Fifa.

El organismo rector del fútbol estima en 3.700 millones de dólares el presupuesto destinado exclusivamente a la organización del torneo, cifra que cubre gastos operativos, logísticos, de producción audiovisual y de marketing. Este monto se suma a la inversión proyectada por las ciudades anfitrionas para adecuaciones, transporte, seguridad y operaciones locales.

De acuerdo con un informe de la Fifa sobre las proyecciones de inversión del propio evento, el gasto total asociado al torneo podría alcanzar 13.900 millones de dólares. Esta cifra incluye la operación de las sedes, la movilización turística, la logística general del evento y las inversiones en infraestructura.

Se estima que solo el gasto turístico durante el campeonato podría llegar a 7.500 millones de dólares, impulsado por la llegada de millones de aficionados de todo el mundo a Norteamérica. Todos ellos motivados por la pasión del fútbol y por tener la oportunidad de conocer un nuevo país.

Imagen del estadio Azteca de Ciudad de México, antes del inicio de las obras para su remodelación para la Copa del Mundo de 2026. | Foto: FIFA

A estos montos se agregan alrededor de 3.800 millones de dólares en gastos operativos de la organización en las ciudades sede y otros 1.800 millones en costos operativos generales. Adicionalmente, cerca de 900 millones de dólares están destinados a inversiones menores de capital, como adecuaciones temporales o mejoras puntuales en instalaciones deportivas y de transporte. Todas estas cifras son consideradas para los tres países anfitriones.

Aunque estos números muestran un fuerte movimiento económico, aún hay dudas sobre si realmente vale la pena la inversión. En otros mundiales, los gastos en estadios y transporte han superado lo previsto, y muchas de esas obras quedaron con poco uso después del torneo —como lo ocurrido con la mayoría de estadios de Qatar—, pero con altos costos de mantenimiento que terminan pagando los gobiernos.

El empleo creado en el período previo al torneo también es mayormente temporal e informal. Los picos de contratación en construcción, hotelería, comercio y logística tienden a disminuir, apenas finalizan este tipo de eventos, lo que genera un declive en la economía local que no siempre se traduce en algo positivo.

La fiebre mundialista mueve miles de millones de dólares, pero puede generar presión en las economías locales | Foto: Getty Images

Por otro lado, la mayor parte de los ingresos provenientes de patrocinios globales, derechos televisivos y venta de entradas se concentra en la Fifa y sus socios comerciales. Para los países anfitriones y las ciudades donde se realizarán los partidos de la Copa Mundial, la ganancia directa depende principalmente del turismo, el comercio y la capacidad de aprovechar el evento para atraer inversión a largo plazo.

Las proyecciones del informe señalan que el Mundial 2026 podría generar hasta “80.100 millones de dólares en derrama económica global”, incluyendo aportes al Producto Interno Bruto (PIB) de varios países y una fuerte activación del sector turístico y de servicios. Sin embargo, las ganancias reales dependen de la eficiencia con que las ciudades anfitrionas conviertan estas inversiones en beneficios a largo plazo para su comunidad.

El Mundial de 2026 promete un impacto económico significativo en actividad comercial, turismo y proyección internacional. Será apenas la segunda vez que la Copa del Mundo se dispute en más de un país —la primera fue en 2002, organizada por Corea del Sur y Japón—.