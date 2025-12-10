Estas son las selecciones más valiosas del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina; las selecciones que participarán en la competencia ya conocen a sus rivales e inician los procesos de análisis de cada uno de los jugadores que verán acción en los terrenos de juego.

Una de las preguntas que se hacen los amantes del fútbol es sobre el costo de cada una de las nóminas de las selecciones que lograron clasificarse.

El portal especializado en la materia, Transfermarkt, señaló las selecciones más costosas. En primer lugar, se encuentra una de las aspirantes al título, Inglaterra, con un valor de 1.300 millones de dólares, tomando en cuenta a los 25 jugadores que más partidos disputaron durante las eliminatorias europeas.

Inglaterra posa como la Selección más costosa clasificada al Mundial 2026, según Transfermarkt, con corte a noviembre de 2025. | Foto: The FA via Getty Images

En el segundo escalón del ranking está la subcampeona de 2022, Francia, con un valor acumulado de 1.200 millones de dólares; cuenta con varios de los jugadores más cotizados en la actualidad.

Brasil se posiciona en el último puesto del podio con un valor de 950 millones de dólares, gracias a las valoraciones de Vinicius y Rodrygo, quienes se proyectan como las figuras de la cinco veces campeona del mundo.

Otra de las selecciones aspirantes al título aparece en la cuarta posición: España que, gracias al gran momento de jugadores como Pedri o Lamine Yamal, logró establecerse en los primeros lugares de las selecciones más valiosas, con un promedio de 924 millones de dólares.

Selección de España disputará el Mundial 2026. | Foto: AFP

Junto a esto, Países Bajos, con su camada de jóvenes jugadores, alcanzó un valor total de 807 millones de dólares, siendo una de las selecciones a vencer en la cita orbital.

La Portugal de Cristiano Ronaldo ha ganado gran protagonismo en los últimos meses gracias al éxito de jugadores del PSG como Vitinha o João Neves. Para la Copa del Mundo 2026 iniciará el sorteo con un valor de 803 millones de dólares.

La actual campeona del Mundial 2022 bajó varias posiciones en el ranking y cuenta actualmente con un valor de 541 millones de dólares, siendo sus jugadores jóvenes los más valiosos.