“Petro es muy mal presidente, y Trump muy bueno”: Dick Morris, ex asesor de Donald Trump, analiza el futuro de la relación de Colombia con EE. UU.

SEMANA: A usted lo llaman el hombre que hizo presidente a Donald Trump, ¿Cuál cree que fue la clave para ese éxito electoral?

Dick Morris: El hombre que hizo a Donald Trump presidente fue Donald Trump, y todo el equipo y sus amigos le ayudaron en eso, pero no puedo pensar en ninguna campaña en la que el candidato fue más importante para la campaña que Donald Trump. Todas las ideas claves fueron suyas, el coraje de correr fue suyo, la capacidad de resistir un intento de asesinato fue suyo, y, al final, Donald Trump mereció tanto, pero gracias por mencionarme de igual manera.

SEMANA: Usted ha asesorado a muchos líderes políticos en el mundo, y Colombia tendrá elecciones presidenciales en el próximo año. ¿Qué cree que es esencial hoy en día para ganar una presidencia?

D.M.: Quizás la cosa más importante es conectarse con las necesidades de la gente, y eso es fundamental. El presidente Trump está haciendo eso. Y en el caso de Colombia, las decisiones del Gobierno creo que, al final, están dañando al país de una forma bastante grande. Colombia tiene una larga tradición de elecciones honestas y democráticas, y lamenté el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, y aplaudí la existencia del anterior presidente Uribe, y espero que Colombia continúe en esa tradición y se aleje de las influencias comunistas y marxistas.

Gustavo Petro, Álvaro Uribe y Donald Trump | Foto: Fotomontaje SEMANA

SEMANA: ¿Cuál será el papel actual de Trump como presidente en las elecciones en Latinoamérica, especialmente en Colombia?

D.M.: No creo que el presidente Trump intervenga de forma específica en las elecciones en Colombia, pero creo que muestra un ejemplo de cómo la empresa privada y el capitalismo pueden funcionar para el beneficio de todos. Desde que Trump volvió al poder en los Estados Unidos, hemos tenido un gran crecimiento en los ingresos, por primera vez en seis años, el ingreso personal real, que es después de la inflación, ha aumentado dramáticamente; creo que Trump ha demostrado lo capaz que puede ser, y ha quedado dentro de los confines de la empresa privada y el capitalismo. Creo que el éxito de los Estados Unidos, desde que Trump se convirtió en presidente, está en contraste con los fallos de Colombia bajo la presidencia actual.

SEMANA: Donald Trump es un excelente ejemplo de cómo la gente hoy en día busca outsiders en la política. ¿Cree que Colombia también necesita un outsider en el poder?

D.M.: Dado que el presidente Trump es un outsider, sí. Es muy importante para Colombia rechazar la administración actual de Petro y todo el modo en que ha estado gobernando, y buscar un sistema de outsiders para ofrecer ese tipo de liderazgo. Así que sí, creo que sería muy apropiado para Colombia buscar un outsider para la presidencia.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro tiene una confrontación con Donald Trump. ¿Cree que Colombia y el presidente Petro le importan a Donald Trump?

D.M.: Creo que sí le importan. El presidente Trump siempre ha valorado la relación cercana que Estados Unidos ha tenido con Colombia. Y creo que el crecimiento del marxismo es una preocupación especial para él. Cuando se observa a Brasil, Venezuela y ahora Colombia, Chile, y se ve el crecimiento del marxismo y el izquierdismo en América Latina, es un tema de gran preocupación para Trump, y creo que para todos los estadounidenses. Creo que la restauración de una economía libre y prodemocrática sería muy importante tanto para Donald Trump como para el pueblo colombiano.

SEMANA: Muchos expertos han dicho que Gustavo Petro ha ganado mucho con esta confrontación con Donald Trump. ¿Usted lo ve de la misma manera?

D.M.: No, no lo veo así. Creo que Petro está tratando de usar a Donald Trump como una herramienta para distraer a la gente de sus propios fracasos como presidente. Pero si uno observa el crecimiento bajo Petro, la caída de los ingresos, la disminución del nivel de vida, el deterioro del sistema de salud, creo que queda muy claro que Petro es muy mal presidente, y Trump ha sido uno muy bueno.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Fotomontaje SEMANA

SEMANA: ¿Cree que los discursos de Trump en contra de Petro crearían un ambiente favorable para la izquierda y el sentimiento anti Estados Unidos en Colombia para la campaña de 2026?

D.M.: Espero que no. La gente de Colombia mira el éxito de los Estados Unidos bajo Trump y entiende que ese tipo de éxito también puede llegar a su país. Y creo que si miran lo que realmente está pasando en Estados Unidos, donde los ingresos están subiendo, los empleos están subiendo, la inflación está muy baja ahora, la gente verá la importancia de alejarse de Petro y buscará irse hacia un presidente pro Estados Unidos.

SEMANA: En Colombia tenemos el proceso del expresidente Álvaro Uribe y en Brasil el de Jair Bolsonaro. ¿Cree que si Uribe es condenado este lunes, Trump podría imponer aranceles en Colombia como hizo en Brasil?

D.M.: El caso en Brasil sobre Bolsonaro se relaciona más con Lula, imponiendo y encarcelando a Bolsonaro injustamente, y creo que eso es muy específico para Brasil. No creo que Petro haya hecho algo así. Y no creo que los Estados Unidos utilicen aranceles contra Colombia. Trump quiere que Colombia prospere, y quiere que las personas en Colombia prosperen, y no creo que utilice los aranceles para impedirlo de alguna manera.

Jair Bolsonaro | Foto: AFP

SEMANA: La Cámara de Representantes debatió el presupuesto de 2026 en Estados Unidos, que incluye un corte significativo en el financiamiento para Colombia. ¿Es parte de una política general en Estados Unidos?

D.M.: No. Trump ha recortado todo el gasto federal y ha reducido muchas, muchas agencias. En particular, ha recortado USAID, que tenía programas que promovían el cambio de género, incluir mujeres en deportes masculinos y una variedad de políticas sociales que Trump y el pueblo estadounidense no aprobaban. Pero los recortes están relacionados, en su mayoría, con el deseo de reducir el gasto público en Estados Unidos. Y esos recortes serán generales, no están enfocados particularmente en Colombia.

Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. | Foto: AFP y AP, respectivamente.

SEMANA: Esta semana se cumple un año del fraude electoral en Venezuela. ¿Qué piensa de la postura que Trump ha tomado en contra de Nicolás Maduro?

D.M.: Trump ve a Maduro como un dictador, un comunista que ha llevado a su país a la ruina. Venezuela era un país próspero, y ahora, con Chávez y Maduro, se ha convertido en un infierno, un terreno de cacería para que los venezolanos consigan algo. Creo que Trump quiere que Venezuela cambie y que ofrezca a su gente esperanza y prosperidad, cosa que Maduro no ha hecho, que perdió las últimas elecciones. Esa es una de las razones por las cuales Chevron dejó de trabajar en Venezuela. Además de que Maduro ha obligado a millones a emigrar. Espero que la situación mejore.

SEMANA: ¿Cree que vamos a ver la caída del régimen de Nicolás Maduro bajo la presidencia de Trump?

D.M.: Eso espero. Espero que el dolor que este hombre le ha infligido al pueblo de Venezuela llegue a su fin, y que finalmente podamos deshacernos de él. Ha sido el peor presidente que cualquier país podría tener. Y espero que el pueblo de Venezuela pueda liberarse de su mandato.

SEMANA: ¿Por qué conoce tan bien Colombia?