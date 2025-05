Polonia decidirá entre un defensor de Europa y un admirador de Donald Trump, en elecciones clave para ese continente

Las elecciones en Polonia son clave para la Unión Europea, especialmente en medio de la puja que existe alrededor del conflicto con Ucrania y que tienen con los pelos de punta al mundo occidental. Y la primera vuelta, celebrada este domingo dejó los resultados que muchos anticipaban: el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, un político partidario de la UE, disputará la final con el nacionalista Karol Nawrocki, un político que se ha declarado fuerte admirador de Trump.

La segunda vuelta, el 1 de junio, será determinante para el futuro de Polonia, miembro de la UE y de la OTAN, ya que el presidente tiene un importante poder de veto.

La campaña versó en gran medida sobre cuestiones de política internacional y del lugar que debe ocupar Varsovia entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuya alianza parece más en entredicho que nunca en el segundo mandato de Donald Trump.

Trzaskowski, candidato de la Coalición Cívica (PO), obtuvo el 31,36% de los votos frente al 29,54% de Nawrocki, informó la comisión electoral. Los dos candidatos de ultraderecha sumaron entre los dos el 21,15% de los votos.

Si Trzaskowski logra ganar la segunda vuelta, esta victoria repercutiría positivamente para el gobierno ejecutivo del primer ministro, Donald Tusk, un exdirigente de la UE que ha visto muchas de sus iniciativas frustradas por el actual presidente conservador, Andrzej Duda.

En cambio, si gana Nawrocki, un historiador que se declara admirador de Donald Trump y está apoyado por la oposición nacionalista de Ley y Justicia (PiS), los analistas prevén que podría ser necesario convocar nuevas elecciones parlamentarias para formar un nuevo ejecutivo.

Los sondeos apuntan como favorito al candidato de la Coalición Cívica (PO) de Tusk y alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, que ya perdió la carrera presidencial de 2020 frente al nacionalista Andrzej Duda.

La campaña versó en gran medida sobre cuestiones de política internacional y del lugar que debe ocupar Polonia entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuya alianza parece más en entredicho que nunca durante el segundo mandato de Trump. Ahora la incógnita está en ver si los votantes de la ultraderecha van a apoyar a Nawrocki en la segunda vuelta, en unos comicios en que la participación fue de 67%.

Las próximas dos semanas “decidirán el futuro de Polonia”, dijo su primer ministro, Donald Tusk, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.

"El lunes, horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta, los dos candidatos volvieron a la campaña. Trzaskowski se encontraba en la ciudad de Kielce, en el centro-sur del país, repartiendo bollos dulces con levadura, entre promesas de reformar las instituciones judiciales y liberalizar las leyes sobre el aborto. Nawrocki estaba en Gdansk, ofreciendo donuts a quienes se sintieron atraídos por su admiración por Trump, su fuerte discurso contra la migración y su compromiso de reprimir los valores liberales progresistas“, narra el diario británico sobre lo que se vive en el país un día después de la jornada electoral.

El país celebró el domingo la primera vuelta de unas elecciones presidenciales marcadas por la confrontación entre un candidato europeísta convencido y un nacionalista admirador de Donald Trump.

Como recuerda el diario The New York Times, “el primer ministro Tusk busca frenar la marea de populismo de derecha potenciada por Trump en Europa, y también restaurar la independencia judicial, el pluralismo de los medios, los derechos de las mujeres y el debate civil que, según los liberales, se vieron gravemente socavados bajo la ley y la justicia”.